Dead Island 2: HELL-A Edition bei Amazon vorbestellbar

Seit der Gamescom-Woche steht fest, dass „Dad Island 2“ nach einer jahrelangen Wartezeit im Februar 2023 auf den Markt gebracht wird. Während hinter der USK-Fassung noch ein Fragezeichen steht, kann die „Dead Island 2: HELL-A Edition“ auf Amazon als PEGI-Version vorbestellt werden.

Die erweiterte Edition umfasst das Spiel im Steelbook, einen Reiseplan für Venice Beach, sechs Schlächter-Tarotkarten, zwei Anstecker, einen Aufnäher, den Erweiterungspass und zwei Waffen-DLCs.

Dead Island 2: HELL-A Edition in der Übersicht:

Das Spiel im SteelBook

Reiseplan für Venice Beach

6 Schlächter-Tarotkarten

2 Anstecker

1 Aufnäher

Erweiterungspass

Pulp-Waffen-Paket

Goldwaffen-Paket

Das Paket bekommt ihr bei Amazon für 99,99 Euro. Vorbestellungen werden hier angenommen.

Verkauft wird „Dead Island 2“ auch in mehreren digitalen Editions, die mit bis zu 89,99 Euro zu Buche schlagen. Die Gold Edition umfasst eine Version des Spiels, die Golden- und Pulp-Waffen-Packs und den Erweiterungspass. Der Pass gewährt den Spielern einen Zugang zu zwei weiteren Kapiteln der Geschichte, die nach der Veröffentlichung erscheinen.

Die Deluxe Edition von „Dead Island 2“ beinhaltet neben dem Spiel ein Premium-Charakterpaket mit einem einzigartigen Kostüm und einer Waffe sowie das Golden Weapons Pack. Der Preis liegt bei 74,99 Euro. Genügt euch die Standardversion von „Dead Island 2“, dann seid ihr mit 69,99 Euro dabei.

„Dead Island 2“ befindet sich für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One in der Entwicklung und soll am 3. Februar 2023 auf den Markt gebracht werden.

