Destiny 2: Arkus-Bug klaut Warlocks und Titanen derzeit Belastbarkeit

In der kürzlich gestarteten „Season of the Plunder“ in „Destiny 2“ geht Seltsames vor sich. Mit der neuen Saison kam eine Überarbeitung des Arkus-Fokus für alle drei Klassen ins Spiel. Titanen und Warlocks sind der Meinung, dass sie seit der Einführung von Arkus 3.0 sehr viel weniger aushalten und von ihren Gegnern schneller ausgeschaltet werden.

Die Entwickler von Bungie haben bereits bestätigt, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Während die betroffenen Klassen mit ihrem neuen Arkus-Fokus mit Ach und Krach ihre täglichen Missionen bestreiten können, macht sich der Fehler, der anscheinend die Belastbarkeit heruntersetzt, besonders in schwierigeren Aktivitäten deutlich bemerkbar.

Spieler warten sehnsüchtig auf einen Bugfix

Nach dem Start von Season 18 haben wohl viele Hüter mit dem überarbeiteten Arkus-Fokus für ihre Klasse herumgespielt. Warlocks und Titanen fiel gleich auf, dass bei ihrem Fokus wohl etwas schiefgelaufen sein muss. Sie hielten sehr viel weniger aus, auch wenn sie über eine hohe Belastbarkeit verfügen.

Das Attribut Belastbarkeit wurde in Saison 17 von „Destiny 2“ gebufft und trägt nun zur Schadensreduktion bei. 100 Belastbarkeit bedeutet nun eine Schadensreduktion von satten 40 Prozent, wodurch das Merkmal zu einem der wichtigsten Attribute im Spiel wurde. Warlocks und Titanen, die den Arkus-Fokus spielen, berichten jedoch davon, dass es sich derzeit so anfühle, als hätten sie überhaupt keine Belastbarkeit auf ihrem Charakter. Sie würden sehr viel schneller umfallen, als vor dem Update. Jäger scheinen von diesem Bug übrigens seltsamerweise nicht betroffen zu sein.

Mehr zu „Destiny 2“:

Bungie hat am 25. August bereits einen Tweet zu diesem Problem gepostet, zwei Tage, nachdem die neue Saison mit dem Bug live ging. Bislang wurden bereits zwei Hotfixes für „Destiny 2“ veröffentlicht, der Belastbarkeits-Fehler jedoch noch immer nicht beseitigt. Bis zur Behebung bleibt Warlocks und Titanen wohl nichts anderes übrig, als auf Solar oder Leere umzusteigen und den neuen Arkus-Fokus erst einmal zu meiden.

Quelle: Reddit, Forbes

Weitere Meldungen zu Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren