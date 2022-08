Genshin Impact: Pixelart-Demake zeigt, wie Spiel in Retro-2D ausgesehen hätte

Während sich „Genshin Impact“ bereits in seiner aktuellen Anime-Grafik durchaus sehen lassen kann, zeigt nun ein Künstler aus der Community, wie das Spiel in einem zeitlosen Retro-Pixellook aussehen könnte. Der Pixel-Artist „OhoDavi“ ließ sich für sein Werk von den klassischen JRPGs inspirieren und versetzt einige Genshin-Charaktere in einen rundenbasierten Kampf gegen einen Ruinenjäger.

„Zum ersten Mal in meinem Leben wird meine Kunst von so vielen Menschen gemocht…“

Der rund 20-sekündige Clip zeigt die Charaktere Aether, Ningguang, Zhongli und Keqing, wie sie in Sichtweite des Wangshu Inn in der Region Liyue gegen einen Ruinenjäger antreten. Dabei wird klassisch rundenbasiert gekämpft. „OhoDavi“ hat es sich dabei nicht nehmen lassen und hat Zhongli, den „CEO of Geo“, wie in einem beliebten Meme in ein Mc-Donalds-Outfit gesteckt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Neben den Hauptfiguren stehen in dem Video noch einige Support-Charaktere bereit, wie der Künstler selbst, der Anemo-Charakter Xiao und der wöchentliche Boss Azhdaha. Der Kampf beginnt damit, dass Aether einen Geo-Angriff ausführt. Dann folgt Ningguang mit einigen Steinwürfen, bis Zhongli zeigt, welchen Schaden er mit einem Besen ausrichten kann. Den größten Auftritt hat jedoch der Elektro-Charakter Keqing, die dem Ruinenjäger mit ein paar kräftigen Schlägen und ihrem ultimativen Angriff endgültig den Rest gibt.

Mehr zum Thema:

Das Video von „OhoDavi“ kam bei den Fans so gut an, dass sie den Künstler gleich fragten, ob er ein Spiel in dem Stil erstellen könnte. Der Pixel-Artist winkte jedoch gleich ab, denn in dieser technischen Qualität könnte er auf gar keinen Fall alleine ein Spiel entwickeln. Der 20-sekündige Clip käme alleine schon auf stolze 306 Frames. Etwa ein Jahr mit durchschnittlich zwei Stunden Arbeit am Tag habe die Fertigstellung des kurzen Videos gedauert, erzählte „OhoDavi“ auf Twitter. Alleine die Szene mit Keqing habe fast zwei Monate an Zeit verschlungen. „Zum ersten Mal in meinem Leben wird meine Kunst von so vielen Menschen gemocht…“, schrieb der Künstler, nachdem das Video auf Twitter so einen Anklang fand.

Quelle: PCGamesN, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Genshin Impact.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren