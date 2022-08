Marvel’s Midnight Suns: Im neuen Spotlight-Trailer dreht sich alles um Hunter

Vor ein paar Tagen räumten 2K Games und die Entwickler von Firaxis ein, dass auch aus dem geplanten Release im Oktober nichts wird. Stattdessen benötigt „Marvel’s Midnight Suns“ noch etwas mehr Entwicklungszeit und wurde auf ein unbestimmtes Datum verschoben.

Trotz der Verschiebung versorgt uns Firaxis weiter mit den regelmäßigen Trailern zum kommenden Strategie-Titel. Im neuesten Spotlight-Trailer zu „Marvel’s Midnight Suns“ dreht sich alles um The Hunter, den Protagonisten des Superhelden-Abenteuers. Zu Beginn der Kampagne wird es euch ermöglicht, The Hunter selbst zu entwerfen und vom Geschlecht, den Outfits bis hin zum Gesicht verschiedene Parameter individuell zu gestalten.

Der Kampf um den Fortbestand der Menschheit

Je nachdem, für welches Geschlecht ihr euch entscheidet, handelt es sich bei The Hunter um den Sohn beziehungsweise die Tochter der Dämonenkönigin Lilith. Lilith versammelt in „Marvel’s Midnight Suns“ ihre Armeen und startet einen Angriff auf die Welt der Menschen. In der Rolle von The Hunter nehmt ihr den Kampf gegen die Armeen und Schergen von Lilith auf, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern und die Mächte des Bösen ein für alle Mal zu besiegen.

„Nun, da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln. Du bist Hunter, ein legendärer Dämonenjäger mit einer mysteriösen Vergangenheit. Du musst du eine äußerst ungewöhnliche Gruppe aus erfahrenen Superheld innen und gefährlichen übernatürlichen Krieger anführen“, so die Entwickler weiter.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Midnight Suns:

„Marvel’s Midnight Suns“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren