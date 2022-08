Cyberpunk Edgerunners: Termin für Netflix-Premiere steht fest

„Cyberpunk: Edgerunners“ hat einen Termin erhalten. Alle zehn Episoden des von Trigger produzierten Animes werden am 13. September 2022 auf Netflix veröffentlicht, wie CD Projekt heute bekanntgab.

Passend zur Ankündigung der Veröffentlichungstermins hat das Unternehmen ein neues Poster in den Umlauf gebracht, das Lucy, eine der Hauptfiguren der Serie, zeigt. Lucy ist eine erfahrene Netrunnerin und ein wichtiges Mitglied der Söldnercrew von Maine. Trotz ihrer technischen Fähigkeiten hat sie den Wunsch, Night City und ihrer gefährlichen Vergangenheit zu entkommen.

Ein Straßenkind wird zum Söldner

In den Mittelpunkt der Geschichte von „Cyberpunk: Edgerunners“ rückt David Martinez, ein Straßenkind, das versucht, in einer von Technologie und Körpermodifikationen besessenen Stadt der Zukunft zu überleben. Nach einer persönlichen Tragödie macht sich David daran, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, indem er ein Edgerunner wird – ein geächteter Söldner, auch als Cyberpunk bekannt.

„Cyberpunk: Edgerunners“ entstand in einer Gemeinschaftsproduktion zwischen Studio Trigger und CD Projekt, bei der Hiroyuki Imaishi („Gurren Lagann“, „Kill la Kill“, „Promare“) Regie führte, während Yoh Yoshinari („Little Witch Academia“, „BNA: Brand New Animal“) als Chef-Charakterdesigner und leitender Animationsdirektor in Erscheinung trat.

Masahiko Otsuka und Yoshiki Usa schrieben das Drehbuch auf Basis der von CD Projekt zur Verfügung gestellten Geschichte. Die Originalmusik wurde von Akira Yamaoka („Silent Hill“-Serie) komponiert.

Um „Cyberpunk 2077“ wurde es in den vergangenen Monaten hingegen recht ruhig. Im Juni kam das Gerücht auf, dass das zuständige QA-Unternehmen CD Projekt belogen haben soll. Später reagierte das Unternehmen auf den Vorwurf. Zuvor wurde über ein Transmog-System spekuliert.

Zumindest die Anleger scheinen momentan keine große Hoffnungen in CD Projekt zu stecken. Der Aktienkurs ist seit der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ kontinuierlich auf Talfahrt. Nachdem es im August 2020 bis zu 100 Euro pro Aktie waren, sind es momentan rund 17 Euro. Allein in den letzten zwölf Monaten sank der Kurs um mehr als 50 Prozent.

