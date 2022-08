From Software: Sony übernimmt Anteile am Elden Ring-Entwickler

Tencent und Sony werden Minderheitsbeteiligungen an From Software übernehmen. Zusammen kommen die beiden Unternehmen nach dem Abschluss des Deals auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent.

Sony kauft sich in From Software ein. Zusammen mit Tencent übernimmt der PS5-Hersteller einen Anteil von 30,34 Prozent, wie die beteiligten Unternehmen heute bekanntgaben. Tencent hält nach dem Abschluss des Deals 16,25 Prozent der Aktien, während Sony Interactive Entertainment 14,09 Prozent im eigenen Portfolio haben wird.

Die Kadokawa Corporation bleibt mit 69,66 Prozent der Anteile der größte Aktionär von From Software und ist derzeit nicht gewillt, weitere Anteile zu verkaufen und seine Vormachtstellung zu verlieren.

Entwicklungskapazitäten sollen gestärkt werden

Die Gesamtinvestition wird mit rund 36,4 Milliarden Yen (etwa 260 Millionen Dollar) bewertet. Es ist eine enorme Summe, doch verglichen mit vorherigen Deals dieser Art ein überschaubarer Betrag. Den Komplettkauf von Bungie ließ sich Sony beispielsweise 3,6 Milliarden Dollar kosten.

„Durch die Umsetzung der Fonds-Beschaffung will From Software proaktiv in die Entwicklung leistungsfähigerer Spiele-IPs für sich selbst investieren, um die Entwicklungskapazitäten von From Software zu stärken. Ebenso wird das Unternehmen versuchen, einen Rahmen zu schaffen, der die Ausweitung des Umfangs des eigenen Publishings auf dem deutlich wachsenden globalen Markt ermöglicht“, heißt es in einer Erklärung.

Hervorgehoben wird, dass Sony über starke Fähigkeiten zum Einsatz von geistigem Eigentum in Spielen, Videos und verschiedenen anderen Medien auf dem globalen Markt verfügt. Sie sollen dabei behilflich sein, die „Anzahl der Nutzer auf dem globalen Markt für die von From Software geschaffenen und entwickelten Spiel-IPs zu erhöhen“.

Das klingt danach, dass die Zusammenarbeit weit über die simple Investition hinausgehen soll und Sony bei der Veröffentlichung von Spielen von From Software vielleicht eine größere Rolle als bisher einnehmen wird.

Weitere Details zur Übernahme der Anteile lest ihr in der offiziellen Ankündigung von Kadokawa.

Weitere Meldungen zum Thema:

From Software dürfte für Sony und Tencent eine lukrative Investition sein, wenn man die beeindruckenden Einnahmen bedenkt, die mit „Elden Ring“ erwirtschaftet wurden. Der Titel, der auf Metacritic auf einen Score von 96 kam, erzielte eine Absatzzahl von 16,6 Millionen, die in den kommenden Jahren noch einmal kräftig ansteigen dürfte.

Weitere Meldungen zu From Software, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren