Horizon Forbidden West: Eine neue Gesichtsbemalung und reichlich Bugfixes in Patch 1.18

Auf Reddit informierte Guerrilla Games über Patch 1.18 für „Horizon Forbidden West“. Enthalten ist unter anderem eine Gesichtsbemalung, mit der LGTB-Pride gefeiert wird. Um sie zu bekommen, müsst ihr einen Künstler im Brennspeer, Dornmarsch oder Bollwerk aufsuchen. Auch im Fotomodus könnt ihr darauf zugreifen.

So sieht sie aus:

11 Bereiche sind vom Patch betroffen

Abgesehen davon dreht sich der Patch voll um Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Praktisch alle Bereiche des Spiels werden damit abgedeckt:

Hauptmissionen

Nebenmissionen

Weltaktivitäten

Datenpunkte

Maschinen

Waffen

Fähigkeiten

Benutzeroberfläche- und Erfahrung

Leistung und Stabilität

Fotomodus

Sonstiges

Was ändert sich durch den Patch an der Performance? Die temporale Kantenglättung im Auflösungsmodus der PS5 und auf der PS4 hat sich verbessert. Zudem behob das Entwicklerteam mehrere Situationen, in denen Aloys Rüstung im Balance-Modus ruckelte. Zudem konnte die Darstellung beim Überspringen der Titelsequenz in niedriger Auflösung erfolgen, was ebenfalls entfernt wurde.

Entfernte Bugs in einigen Haupt-und Nebenquests sollen eine Blockierung des Fortschritts verhindern. Die restlichen Fehlerbehebungen des Patches sollen wiederum zu einem grundsätzlich angenehmeren Spielerlebnis führen.

Wer weitere Probleme entdeckt, kann sich über den Horizon-Support an Guerilla Games wenden. Dadurch kann das Entwicklerteam technische Fehler leichter erfassen, als wenn ihr sie über soziale Plattformen kontaktiert.

Weitere Meldungen zu „Horizon Forbidden West“:

„Horizon Forbidden West“ ist seit dem 18. Februar dieses Jahres für PS5 und PS4 verfügbar.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren