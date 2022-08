PS Plus September 2022: Spiele für Essential, Extra und Premium angekündigt

Sony hat soeben die PS Plus-Spiele für September 2022 angekündigt. Nach dem heutigen Leak hält sich die Überraschung in Grenzen. Denn es handelt sich um genau jene Titel, die im Vorfeld durchsickerten.

PS Plus Essential im September 2022

PlayStation Plus-Mitglieder ab einer Essential-Mitgliedschaft können sich demnach auf drei Spiele einstellen, die in einem Fall nur auf der PS5 gespielt werden können. Die beiden PS4-Games sind dank der Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der neuen Sony-Konsole nutzbar. Nachfolgend seht ihr die Übersicht über den Neuzugang.

Need for Speed Heat (PS4)

Veröffentlicht im November 2019

Metascore: 72

Userscore: 6.1

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Toem (PS5)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 80

Userscore: 4,7

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Veröffentlicht im März 2020

Metascore: 78

Userscore: 6.5

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Bis zur Freischaltung müssen PlayStation Plus-Kunden eine Woche länger warten. Denn erst am kommenden Dienstag erfolgt die Bereitstellung der neuen PS Plus Essential-Games. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats und damit traditionell der Tag, an dem die „Gratis-Games“ in die Bibliothek wandern können.

Spiele für Extra und Premium

Auch die Spiele für PS Plus Extra und Premium wurden angekündigt. Mit dabei sind ab dem 20. September 2022:

Extra:

Deathloop | PS5

Assassin’s Creed Origins | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | PS4

Rayman Legends | PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | PS4

Premium:

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Collection | PS3

Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

Bentley’s Hackpack | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

PlayStation Plus kostet zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr, abhängig davon, ob ihr als Abonnent Essential, Extra oder Premium wählt. Neben den Spielen der Instant Games Collection enthalten Extra und Premium zusätzliche Bibliotheken. Die höchste Stufe umfasst ebenfalls eine Reihe von Klassikern. Informationen zu den drei Stufen halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

