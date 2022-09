Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft bestätigt Spiel und zeigt offizielles Bild

In den vergangenen Tagen sickerten recht glaubwürdige Informationen zu einem neuen Spiel namens „Assassin’s Creed Mirage“ durch. Und heute „geleaktes“ Bildmaterial untermauerte noch einmal, dass bei Ubisoft etwas in der Pipeline ist.

Wirklich zufällig gelangten die Informationen womöglich nicht in den Umlauf. Denn prompt erfolgte in den Abendstunden punkt 18 Uhr die Bestätigung von „Assassin’s Creed Mirage“.

Viel mehr ließ sich Ubisoft allerdings nicht entlocken. In einem Tweet heißt es lediglich: „Assassin’s Creed Mirage ist das nächste Assassin’s Creed-Spiel.“ Angaben zum Termin oder zu den unterstützten Plattformen machte das Unternehmen nicht.

Stattdessen verwies man darauf, dass es am 10. September 2022 mehr zu erzählen gibt. An diesem Tag findet die Ubisoft Forward-Show statt, die hierzulande ab 21 Uhr verfolgt werden kann.

Doch auch wenn sich Ubisoft hinsichtlich der Informationen zu „Assassin’s Creed Mirage“ heute sehr bedeckt hielt, könnt ihr euch ein offizielles Bild anschauen, das unverkennbar ein „Assassin’s Creed“-Setting zeigt:

Assassin’s Creed Mirage is the next Assassin’s Creed game.

We can’t wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 1, 2022