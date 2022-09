Call of Duty: PlayStation wird simultan mit gleichwertigen Versionen bedacht, versichert Microsoft

In einem aktuellen Blog-Eintrag bestätigte Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, noch einmal, dass die "Call of Duty"-Reihe auch nach der Übernahme von Activision Blizzard weiter für die PlayStation-Systeme erscheinen wird. Darüber hinaus wurden PlayStation-Nutzern "gleichwertige Umsetzungen" versprochen.

Im Laufe des heutigen Tages erreichte uns die Meldung, dass die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority (kurz: CMA) die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eingehend prüfen möchten.

Passend dazu meldete sich mit Phil Spencer der Boss von Microsofts Gaming-Sparte zu Wort und versicherte auf dem hauseigenen Blog, dass sein Unternehmen eng mit den Behörden zusammenarbeiten wird, um mögliche Bedenken hinsichtlich wettbewerbswidriger Folgen auszuräumen. „Wir respektieren und begrüßen die harten Fragen, die gestellt werden. Die Spielebranche ist heute robust und dynamisch. Branchenführer, darunter Tencent und Sony, erweitern weiterhin ihre tiefen und umfangreichen Sammlungen von Spielen sowie anderen Unterhaltungsmarken und Franchise-Unternehmen, die von Spielern auf der ganzen Welt genossen werden“, so Spencer.

„Wir glauben, dass eine gründliche Überprüfung zeigen wird, dass die Kombination von Microsoft und Activision Blizzard der Branche und den Spielern zugute kommen wird.“

Vollwertige Call of Duty-Umsetzungen für die PlayStation

Nachdem Microsoft in der Vergangenheit gleich mehrfach darauf hinwies, dass das Redmonder Unternehmen kein Interesse daran habe, die „Call of Duty“-Reihe von den PlayStation-Konsolen abzuziehen, wurde das Ganze von Phil Spencer noch einmal bekräftigt. Laut Spencer werden zukünftige „Call of Duty“-Titel nicht nur simultan für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Gleichzeitig wurde angedeutet, dass nicht zu befürchten ist, dass Nutzer auf den Xbox-Plattformen exklusive Vorzüge erhalten.

Stattdessen ist von simultanen und gleichwertigen Umsetzungen die Rede: „Wir haben gehört, dass dieser Deal Franchises wie Call of Duty von den Orten wegnehmen könnte, an denen sie derzeit gespielt werden. Aus diesem Grund verpflichten wir uns, wie wir bereits gesagt haben, dazu, dieselbe Version von Call of Duty am selben Tag auf PlayStation verfügbar zu machen, an dem das Spiel anderswo veröffentlicht wird.“

„Wir werden es den Menschen weiterhin ermöglichen, plattform- und geräteübergreifend miteinander zu spielen. Wir wissen, dass Spieler von diesem Ansatz profitieren, weil wir es mit Minecraft gemacht haben, das weiterhin auf mehreren Plattformen verfügbar ist und seit dem Beitritt von Mojang zu Microsoft im Jahr 2014 auf noch mehr erweitert wurde“, ergänzte Spencer.

„Wenn wir unsere Gaming-Storefront auf neue Geräte und Plattformen erweitern, werden wir sicherstellen, dass wir dies auf eine Weise tun, die die Möglichkeit der Entwickler schützt, zu entscheiden, wie sie ihre Spiele vertreiben.“

Quelle: Microsoft

