Gran Turismo 7: Update 1.21 mit Fehlerbehebungen veröffentlicht

Nachdem „Gran Turismo 7“ in der vergangenen Woche über ein Update neue Inhalte wie Fahrzeuge und Streckenvariationen erhielt, widmet sich das heute veröffentlichte Update 1.21 zwei Fehlern, die einen negativen Einfluss auf die Missionen und das Lizenzzentrum hatten.

Bei den Missionen wurde laut Changelog ein Problem behoben, bei dem die Geschwindigkeit der Reifenabnutzung zu schnell war und es schwierig machte, das „Bathurst Gr.3 Battle“ in [Missionen] > [The Sun Also Rises] zu beenden.

Im Lizenzzentrum wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel nicht mehr fortgesetzt werden konnte, nachdem während der Wiedergabe einiger Lizenz-Demonstrationsvideos zur nächsten Runde vorgespult wurde.

Mehr gibt der Changelog für das Update 1.21 nicht her, sodass keine neuen Inhalte erwartet werden sollten.

Bekannte Fehler aufgelistet

Die Veröffentlichung des neuen Updates für „Gran Turismo 7“ bedeutet aber längst nicht, dass es im Rennspiel keine Probleme mehr gibt. Denn die Liste mit bekannten Fehlern ist länger als der zuletzt veröffentlichte Changelog.

In der Liste verweist Polyphony Digital unter anderem auf Probleme, die in der Lobby des Rennspiels auftreten können. Beispielsweise kann es vorkommen, dass der Host das Rennen nicht starten kann, obwohl auf dem Bildschirm der Hinweis „Wird vorbereitet“ eingeblendet wird. Hierfür gibt es allerdings eine temporäre Lösung: Wenn alle Raummitglieder den Raum verlassen und erneut betreten, kann das Rennen gestartet werden.

Ein weiterer Fehler betrifft die 2-Spieler-Splitscreen-Rennen, in denen die Fahrhilfe-Einstellungen für Spieler 2 gesperrt sind. Und in der Lobby kam es es zu Situationen, bei denen Benutzer nach Abschluss eines Rennens nicht weiter fortschreiten konnten. Probleme wurden ebenfalls in der Garage und beim Ladebildschirm verzeichnet.

Die komplette Liste mit den bekannten Fehlern in „Gran Turismo 7“ könnt ihr euch direkt auf der offiziellen Seite von Polyphony Digital anschauen. Die Beschreibung liegt in deutscher Sprache vor.

„Gran Turismo 7“ kam im März dieses Jahres für PS4 und PS5 auf den Markt. Falls ihr euch noch nicht an das insgesamt recht gelungene Rennspiel herangetraut habt: Bei Amazon bekommt ihr den Titel aktuell für weniger als 45 Euro.

