Sam & Max: Remaster zu Save the World & Beyond Time and Space geplant (Update)

Aktuellen Gerüchten zufolge wird das chaotische Duo Sam und Max auf den PlayStation-Konsolen ein Comeback feiern. Wie ein bekannter Insider berichtet, soll derzeit nämlich an Remastern zu "Sam & Max: Save the World" und "Sam & Max: Beyond Time and Space" gearbeitet werden.

Update: Wieder einmal lag „The Snitch“ richtig. Wie bekannt gegeben wurde, werden die Remaster zu „Sam & Max: Save the World“ und „Sam & Max: Beyond Time and Space“ ab dem 29. September 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

Ursprüngliche Meldung: Allem Anschein nach dürfen sich Anhänger der „Sam & Max“-Reihe auf den PlayStation-Konsolen bald über ein Comeback des chaotischen Duos freuen.

Aktuellen Berichten zufolge sollen sich nämlich gleich zwei Remaster zu beliebten „Sam & Max“-Abenteuern für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung befinden. Dies möchte zumindest der bekannte Industrie-Insider „The Snitch“ in Erfahrung gebracht haben, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit für gewöhnlich richtig lag.

Wie „The Snitch“ berichtet, bekommen sowohl „Sam & Max: Save the World“ als auch „Sam & Max: Beyond Time and Space“ technisch aufpolierte Remastered-Versionen spendiert.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Da eine offizielle Bestätigung des Ganzen noch aussteht, sollten die Angaben von „The Snitch“ vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Für die Glaubwürdigkeit des Industrie-Insiders spricht allerdings die Tatsache, dass „The Snitch“ zuletzt beispielsweise das komplette Line-Up der letzten „State of Play“-Ausgabe, die „Persona“-Portierungen auf die Xbox-Konsolen, den Releasetermin des „The Last of Us Part 1“-Remakes oder die Ankündigung des „Alone in the Dark“-Reboots korrekt vorhersagte.

Daher können wir wohl davon ausgehen, dass der Insider auch dieses Mal richtig liegt. Während „Sam & Max: Beyond Time and Space“ seinerzeit unter anderem für die PlayStation 3 erschien, wurde „Sam & Max: Save the World“ auf den Konsolen lediglich für die Xbox 360 sowie die Wii veröffentlicht und würde erstmals für die PlayStation-Konsolen erschienen.

Sollte eine offizielle Ankündigung der Neuauflagen erfolgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

