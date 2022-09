Two Point Campus: Bereits nach zwei Wochen ein voller Erfolg

SEGA und Two Point Studios haben einen ersten größeren Erfolg der Management-Simulation "Two Point Campus" vermeldet. Die Entwickler zeigen sich vollkommen von der Resonanz begeistert.

Als die aberwitzige Management-Simulation „Two Point Campus“ vor einigen Wochen für die Konsolen und den PC auf den Markt kam, konnte sie bereits die Kritiker überzeugen und einen Wertungsschnitt von 83 Punkten erreichen. Wie SEGA und Two Point Studios haben inzwischen auch eine weitere Erfolgsnachricht zu vermelden.

Alles für die Studenten

Demnach soll „Two Point Campus“ innerhalb der ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung bereits die Marke von einer Million Spieler geknackt haben. Dazu sagte Studio Director Mark Webley:

„Die Kreation von Two Point Campus hat so viel Spaß gemacht, weshalb wir so ekstatisch sind, zu sehen, dass so viele Leute das Spiel so sehr genießen, wie sie es tun. Wir hatten große Hoffnungen, dass wir etwas erschaffen haben, das die Fans lieben würden, aber die Resonanz hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir möchten ein riesiges Dankeschön an all die Spieler entsenden, die ihre Unterstützung zeigen, indem sie ihre wilden und wundervollen Campus bauen ─ wir können es kaum erwarten zu sehen, was ihr noch alles erschafft.“

Die Entwickler möchten das Spiel in Zukunft mit weiteren Verbesserungen versehen und neue Funktionen hinzufügen, wobei die Two Point Studios auch einige spannende Ideen und Pläne in der Hinterhand haben wollen.

Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

