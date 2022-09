Blackout Protocol: Neuer Twin-Stick-Shooter mit Roguelite-Elementen angekündigt

Mit "Black Protocol" wird in noch etwas weiter entfernter Zukunft ein neuer Twin-Stick-Shooter mit Roguelite-Elementen auf den Markt kommen. Erste Details und ein Trailer wurden bereits veröffentlicht,

Das Entwicklerteam von Ocean Drive Studio hat einen neuen Twin-Stick-Shooter namens „Black Protocol“ angekündigt, das mit bis zu drei Spielern im kooperativen Mehrspieler erlebt werden kann und einige Roguelite-Elemente mit sich bringen wird. Es soll im kommenden Jahr via Steam im Early Access starten und zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Konsolen veröffentlicht werden.

Ein Twin-Stick-Shooter mit hohen Ambitionen

„Ich freue mich, das zweite Projekt des Studios ankündigen zu können“, sagte Geschäftsführer Jae Kim im Rahmen der Pressemeldung. „Da wir passionierte Twin-Stick-Shooter-Spieler sind, möchten wir etwas wahrhaft Bedeutendes für Fans des Genres erschaffen. Wie wir es mit unserem vorherigen Spiel, Lost Eidolons, getan haben, werden wir einen offenen Entwicklungsangang verfolgen. Das Spiel wird im Herzen kooperativ sein und wir glauben, dass es essentiell sein wird, das Feedback der Spieler bereits in einer frühen Phase zu integrieren und wir werden das Spiel im Early Access veröffentlichen, damit wir so viel Feedback wie möglich bekommen können, um die beste Spielerfahrung zu bieten.“

Als ein Mitarbeiter der S2P Corporation schien eure Arbeit ehrenwert gewesen zu sein., da ihr die Menschheit durch modernste Forschung in paranaturale Entitäten weiterentwickelt habt. Nun hat eine interne Containment-Lücke den Strom in Sektion 13 stillgelegt. In diesem Untergrundlabor sind die gefährlichsten Subjekte eingesperrt, die es nun auszuschalten gilt.

Da die Veröffentlichung noch einige Zeit auf sich warten lässt, wird man abwarten müssen, was tatsächlich aus „Black Protocol“ wird. Einen ersten Trailer kann man sich trotzdem schon einmal anschauen.

