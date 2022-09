Dragon Ball Xenoverse 2: Super Hero-DLC angekündigt – Gamma 2 als erster Charakter bestätigt

Achtung, es folgen Spoiler: Fast sechs Jahre hat „Dragon Ball Xenoverse 2“ inzwischen auf dem Buckel, doch noch immer wird das Action-RPG von Bandai Namco Entertainment fleißig mit allerlei neuen Inhalten versorgt. Vergangene Nacht wurde mit dem Super Hero-DLC ein neues Erweiterungspaket angekündigt. Darüber hinaus bestätigten die Verantwortlichen Cyborg-Krieger Gamma 2 als ersten DLC-Charakter dieses Packs.

Im weiteren Verlauf werden Spoiler zu „Dragon Ball Super: Super Hero“ folgen. Wenn ihr den Anime-Film bisher noch nicht gesehen haben solltet oder nicht wissen möchtet, welche Inhalte im DLC-Pack übernommen werden könnten, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen.

Kommende DLCs basieren auf neuem Dragon Ball Super-Anime-Kinofilm

Der Super Hero-DLC wird aus zwei Teilen bestehen, von denen der erste insgesamt drei neue Charaktere ins Spiel integrieren wird. Part 2 wird derweil mindestens eine weitere Spielfigur beinhalten. Welche Figuren neben Gamma 2 in der kommenden Erweiterung enthalten sein werden, ist noch unbekannt. Passend zur Ankündigung wurde ebenfalls ein frischer Trailer veröffentlicht, der den mächtigen Cyborg in Aktion zeigt.

Ein weiterer DLC-Charakter wird am Ende des Videos bereits angedeutet. Hierbei handelt es sich um Gamma 1, der ebenfalls ein Cyborg-Krieger ist. Auch er spielt eine wichtige Rolle im jüngsten Anime-Kinofilm des ikonischen „Dragon Ball“-Franchise.

In „Dragon Ball Super: Super Hero“ kehrt die einstmals von Son-Goku zerschlagene Red-Ribbon-Armee zurück, um sich an unseren Helden zu rächen. Um dieses Ziel zu erreichen, rekrutieren sie den genialen Dr. Hedo, einen Nachfahren des bösen Wissenschaftlers Dr. Gero, der einstmals unter anderem C16, C17 und C18 erschaffen hatte. Mit Gamma 1 und Gamma 2 kreierte Dr. Hedo eigene Cyborgs, die die Stärke ihrer „Vorgänger“ um ein Vielfaches überragen.

Nachdem die durchtriebene Organisation Son-Gohans kleine Tochter Pan entführt hat, tritt dieser der Red-Ribbon-Armee entgegen. An seiner Seite ist sein alter Freund und Mentor Piccolo. Mit vereinten Kräften müssen sie einmal mehr alles geben, um die Erde vor den Machenschaften der Schurkentruppe zu verteidigen.

Da sowohl Son-Gohan als auch Piccolo in „Dragon Ball Super: Super Hero“ neue mächtige Verwandlungen erhalten, genauer Son-Gohan Beast und Orangener Piccolo, wäre es denkbar, dass diese ebenfalls Teil des Super Hero-DLC-Packs sein werden. Eine offizielle Bestätigung steht gegenwärtig noch aus.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ spielte bisher weltweit über 70,04 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo). Der Film entstand im Studio Toei Animation unter der Regie von Tetsuro Kodama („Kuma no Gakkou: Jackie to Katie“). Drehbuch und Charakterdesigns stammen von Akira Toriyama, dem Schöpfer der Reihe.

Das Super Hero-DLC-Pack für „Dragon Ball Xenoverse 2“ soll diesen Herbst veröffentlicht werden. Ein genauer Release-Termin ist noch unbekannt.

Freut ihr euch auf Gamma 2 als neuen DLC-Charakter in „Dragon Ball Xenoverse 2“?

