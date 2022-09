The Last of Us Part 1: Naughty Dog spricht im Video über das Kampfsystem des Remakes

The Last of Us Part 1:

Ab sofort ist das Remake zu "The Last of Us Part 1" für die PlayStation 5 erhältlich. Passend zum heutigen Release stellte Naughty Dog ein weiteres Entwickler-Video bereit, in dem auf das überarbeitete Kampfsystem eingegangen wird.

Das Remake zu "The Last of Us Part 1" ist ab sofort erhältlich.

Wer „The Last of Us Part 1“ bisher nicht gespielt haben sollte oder Naughty Dogs Kult-Titel in einer technisch überarbeiteten Version noch einmal erleben möchte, kommt beim heute für die PlayStation 5 veröffentlichten Remake auf seine Kosten.

Begleitet wurde der Release der Neuauflage von einem neuen Entwickler-Video, mit dem uns die Macher von Naughty Dog einen weiteren Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Dieses Mal dreht sich alles um das Kampfsystem von „The Last of Us Part 1“, das für das Remake eine Überarbeitung erfuhr und diverse Verbesserungen spendiert bekam.

Weitere Details liefert euch das angehängte Video.

Dynamischere Kämpfe waren das Ziel

Wie Lead-Programmer John Bellomy im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog ausführte, ging es seinem Team bei der Überarbeitung des Kampfsystems darum, die Kämpfe im Vergleich mit dem Original deutlich dynamischer und authentischer zu gestalten.

„Es gibt Sequenzen im Original, die vorgegeben sind und sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise abspielen.“ Ein Beispiel dafür ist das Such- und Flankierungsverhalten der Feinde. Aufgrund der Einschränkungen der Hardware der PlayStation 3-Konsole konnten diese Verhaltensweisen die Umgebung nicht analysieren und sich entsprechend nicht anpassen“, so Bellomy.

Gleichzeitig wurde die künstliche Intelligenz der Gegner optimiert. „Wir haben dynamischere Begegnungen dank der gepaarten Suche und des neuen Erkundungsverhaltens, der topografischen Analyse mit Wegfindung und der Erforschung der Sichtbarkeit, sodass Dinge wie Schleichen und Hinterhalte in mehr Situationen funktionieren werden. Diese machen das Spiel für die Spieler letztlich interessanter“, heißt es zum verbesserten Kampfsystem weiter.

„The Last of Us Part 1“ ist ab sofort für die PlayStation 5 erhältlich. Eine Umsetzung für den PC befindet sich ebenfalls in Arbeit, wurde bisher allerdings nicht mit einem konkreten Termin bedacht.

