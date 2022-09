Call of Duty: Soll laut Microsoft noch viele Jahre auf die PlayStation kommen

Was für Diskussionen herrschen seit Monaten rund um den immer noch in der Schwebe hängenden Aufkauf von Activision Blizzard durch Microsoft? Wird er überhaupt von Kartellämter durchgewunken? Was geschieht mit kommenden Spielen wie „Diablo 4“ und „Overwatch 2“? Und vor allem: Wird „Call of Duty“ auch langfristig auf der PlayStation bleiben?

Ein unübliches Abkommen für die Spielebranche

Bereits Anfang des Jahres hatte Microsoft mitgeteilt, dass man die bestehenden Verträge respektieren wird, die unter anderem zeitexklusive Rechte an den DLCs für PlayStation betreffen. Deshalb war durchaus klar, dass die First-Person-Shooter-Marke noch einige Jahre auf den Sony-Konsolen verweilen wird. Jedoch hat sich der Zeitraum noch einmal um einige Jahre verlängert.

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer hat in einem aktuellen Statement bestätigt, dass man sich zur damaligen Zeit mit Sony Interactive Entertainment auf eine Erweiterung des Deals geeinigt hatte.

„In Januar hatten wir eine unterschriebene Einigung an Sony übergeben, um Call of Duty Mit Feature- und Inhaltsparität auf PlayStation zu garantieren; für mindestens einige weitere Jahre nach dem aktuellen Sony-Vertrag. Ein Angebot, das weit über die typischen Einigungen in den Spieleindustrie hinausgeht.“

Dementsprechend scheint die „Call of Duty“-Reihe noch eine lange Zeit auf der PlayStation zu verweilen, wobei man nicht befürchten muss, dass man auf Inhalte verzichten muss. Eine genaue Angabe zu der Jahresanzahl wurde weiterhin nicht gegeben. Deshalb wird man abwarten müssen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht.

Letzten Endes wird dies davon abhängen, ob die Akquisition von Activision Blizzard tatsächlich durchgeht. Sollten die Kartellämter den Aufkauf verhindern, würde sich an dem aktuellen Status Quo voraussichtlich nicht allzu viel ändern. Sobald mehr Bewegung in diese Thematik kommt, bringen wir euch auf dem Laufenden.

Zunächst wird man als PlayStation-Spieler nicht befürchten müssen, dass man beim kommenden „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auf Funktionen und Inhalte verzichten muss.

