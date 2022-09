New Tales from the Borderlands: 18 Minuten Gameplay und ein neuer Charakter-Trailer

New Tales from the Borderlands:

Mit "New Tales from the Borderlands" wird eine weitere wahnwitzige Geschichte auf Fans des bleihaltigen Universums warten. Inzwischen hat Gearbox Software auch 18 Minuten Gameplay sowie einen Charakter-Trailer bereitgestellt.

In der vergangenen Woche hatte Gearbox Software offiziell „New Tales from the Borderlands“ mit einem ersten Trailer angekündigt. Der Nachfolger zum einstigen Telltale Games-Abenteuer soll bereits am 21. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden.

Hass auf Maliwan und im Clinch mit Tediore

Nun haben die Verantwortlichen auch einiges an Gameplay vorgestellt, das uns bereits 18 Minuten aus dem kommenden Abenteuer präsentiert. Einmal mehr kann man ein von Entscheidungen vorangetriebenes Abenteuer erwarten, wie man es sonst hauptsächlich von Telltale kannte. Es wurden sogar einige Schlüsselpersonen aus dem früheren Entwicklerteam eingestellt, um eine packende interaktive Fiktion auf den Bildschirm zu zaubern.

Die Spieler werden in „New Tales from the Borderlands“ die Geschichte rund um Fran Miscowicz erleben, die sich rächen möchte, nachdem ein Maliwan-Laser ihren Frogurt-Laden getroffen hatte. Die altruistische Wissenschaftlerin Anuradha Dahr und ihr ambitionierter Bruder Octavio Wallace-Dahr möchten sich auf Promethea auch einen Namen machen.

In dem Gameplay-Video kann man bereits das Trio in Prometheas Kanalisation in Aktion sehen, wobei sie versuchen vor Tediore an eine Kammer zu gelangen. Eine gesunde Prise Humor und Wahnwitz dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Zum Thema: New Tales from the Borderlands – Mit Trailer, Releasetermin & Story-Details vorgestellt

Somit sollte man sich bei Interesse in aller Ruhe das Gameplay anschauen und sich auch den neuesten Charakter-Trailer zu Gemüte führen.

Weitere Meldungen zu New Tales from the Borderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren