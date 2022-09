God of War Ragnarök: Der erste Blick auf Svartalfheim

Heute lieferte Game Informer einen weiteren Einblick in das Gameplay von „God of War: Ragnarök“. Im kurzen Video dürft ihr dabei zuschauen, wie Kratos und Atreus durch Svartalfheim marschieren. Hierbei handelt es sich um das Reich der Zwerge. Es wird in der nordischen Mythologie als düsterer Ort bezeichnet, der sich tief in den unzulänglichsten Bergen befindet. Im Vorgänger war diese Welt genau wie Vanaheim und Asgard nicht zugänglich.

Kampfszenen gibt es dieses Mal nicht zu bestaunen. Stattdessen steht voll und ganz die Erkundung der Welt im Vordergrund. Wir sehen eine riesige Industrieanlage, Maschinen und Siedlungen.

„Es ist so viel Inhalt“

James Riding, der leitende Level Designer, teilt zum Design des Zwergenreiches mit: „Wir wollten das Gameplay in den Levelräumen weiterentwickeln – mehr Abwechslung und Vertikalität. In Svartalfheim gibt es eine Menge Orte, die man innerhalb eines Reiches aufsuchen kann. Es ist so viel Inhalt.“

Kratos und Atreus müssen in Svartalfheim einige Rätsel lösen. Um bestimmte Passagen zu überwinden, kann Kratos seine neuen Elementarfähigkeiten einsetzen. So kann er einen Wasserstrahl in Frost erzeugen oder Wasserräder zum Laufen bringen. Darüber hinaus sind noch einige weitere Transportmöglichkeiten zu erwarten.

Am 9. November erscheint das mythologische Action-Adventure für die PS5 und die PS4.

