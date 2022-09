LUCID: Neues Metroidvania verspricht Anspruch und packende Action – Erster Trailer

Mit "LUCID" befindet sich ein neues Metroidvania in Entwicklung, das euch in die malerische Welt von Aedyn versetzen möchte. Ein erster Trailer steht auch bereit.

Der Publisher Apogne Entertainment und das Entwicklerstudio Matte Black Studio haben ein neues Metroidvania namens „LUCID“ angekündigt, das frühestens 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden soll.

Anspruchsvoll, packend und voller Geheimnisse

Mit „LUCID“ sollen die Spieler ein herzzerreißendes Abenteuer in einer kristallinen Fantasie geboten bekommen, in dem sie durch eine massive Oberwelt reisen, herausfordernde Puzzle-Dungeons erkunden und sich mit zahlreichen mächtigen Fähigkeiten durch die Gegner kämpfen. Dabei können sie in klassischer Metroidvania-Manier mit fortlaufendem Spielfortschritt weitere Geheimnisse in bereits zuvor erkundeten Gebieten aufdecken.

Die Entwickler haben auch mitgeteilt, dass die Plattforming-Passagen entworfen wurden, sodass man perfekte Eingaben machen muss, um stets im Fluss zu bleiben wie bei „Celeste“. Allerdings möchte man auch einen Liebesbrief an die goldene Zeit der 2D-Spiele abliefern, in der „Mega Man X“, „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ und „Super Metroid“ die Verkaufscharts dominierten.

In Aedyn, einem rätselhaften Land voller Kristalle, wird man kurz vor dem apokalyptischen Großen Sturz stehen. Der Leuchtende Riese ist gefallen und nur die wenigen verbliebenen Wächter, die die Kristallkünste anwenden, können die Korruption aufhalten, die das Land befällt. Als Oenn, einem jungen, steinhäutigen Junior-Wächter, werdet ihr in den Kampf ziehen, die zerbrochenen Stücke des Leuchtenden Riesen suchen und die uralte, göttliche Entität konfrontieren, die Aedyn bedroht.

Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen sehr frühen Eindruck von „LUCID“:

