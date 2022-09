PS5: Cover, DualSense und mehr – Sony kündigt neue Farbvariante Gray Camouflage an

Wem die bisherigen Farbvarianten des PlayStation 5-Zubehörs nicht zugesagt haben sollten, der darf sich im Herbst dieses Jahres über eine weitere Farbe freuen. Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird die Veröffentlichung von PS5-Covern, des DualSense-Controllers und des Pulse-3D-Headsets in der Farbe "Gray Camouflage" vorbereitet.

In der Vergangenheit wurde Spielern und Spielerinnen mit einer PlayStation 5 die Möglichkeit geboten, für ein wenig mehr Farbe in ihrer Zockerecke zu sorgen und beispielsweise Konsolen-Cover in den Farben „Cosmic Red“, „Starlight Blue“ oder „Midnight Black“ zu erwerben, mit denen die PS5 versehen werden konnte.

Sollten euch die bisherigen Farbvarianten nicht gefallen haben, dann ist die heutige Ankündigung möglicherweise etwas für euch. Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, bereitet das Unternehmen derzeit nämlich die Veröffentlichung einer neuen Farb- beziehungsweise Muster-Variante vor.

Die Rede ist von der Farbe „Gray Camouflage“, mit der die komplette PlayStation 5-Familie optisch aufgepeppt wird.

Charmante Grautöne im Oktober

Wie in der heutigen Ankündigung bekannt gegeben wurde, wird die neue Farbvariante „Gray Camouflage“ im Herbst veröffentlicht. Interessierte Spieler und Spielerinnen erhalten ab dem 15. September 2022 die Gelegenheit, das Zubehör in der Farbe „Gray Camouflage“ vorzubestellen. Während der DualSense Wireless-Controller und die PS5-Konsolen-Cover für die beiden PlayStation 5-Varianten am 14. Oktober 2022 veröffentlicht werden, folgt das passende Pulse-3D-Wireless-Headset im Laufe des Monats Dezember.

„Das genaue Verfügbarkeitsdatum der Collection kann je nach Standort variieren. Erkundigt euch daher bei eurem Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit“, so Sony Interactive Entertainment weiter. Konkrete Preise wurden bisher zwar nicht genannt, diese dürften sich allerdings an den Preisen der anderen Farbvarianten orientieren.

Während die Konsolen-Cover für die Standard-Ausgabe und die Digital-Edition der PlayStation 5 zum Preis von 54,99 Euro angeboten werden, schlagen die Sondermodelle des DualSense-Controllers mit 74,99 Euro zu Buche. Zu beachten ist, dass Sony Interactive Entertainment auch dieses Mal auf eine Vorabveröffentlichung im hauseigenen PlayStation Direct-Store setzt.

So gelten die hier genannten Termine lediglich für den PlayStation Direct-Store. Der Einzelhandel ist wie gehabt zwei Wochen später und im Fall der Konsolen-Cover beziehungsweise des DualSense-Controllers in „Gray Camouflage“ ab dem 28. Oktober 2022 an der Reihe.

