Resident Evil 2: Laut dem Nightdive-CEO der Grund für den Horror-Aufschwung

In einem Gespräch mit VGC sprach Stephen Kick über Science-Fiction-Horror. Aktuell ist er als CEO bei Nightdive Studios mit der Entwicklung des „System Shock“-Remakes beschäftigt.

So richtig erklären kann er sich nicht, warum Space-Horror-Spiele auf dem Vormarsch sind. Seine Worte dazu: „Ich bin sehr froh, das zu sehen. Sci-Fi-Horror ist wahrscheinlich mein Lieblingsgenre, also halte ich immer Ausschau nach solchen Sachen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir gerade jetzt, mehr als je zuvor, eine Art Zulauf in diesem Bereich erleben. Vielleicht haben die Leute einfach genug von Fantasy.“

Danach erwähnt der Studio-Leiter die vergangenen „Resident Evil“-Neuauflagen. Dadurch seien viele Leute dazugestoßen, die Lust auf Horrorspiele hatten. Insbesondere das beliebte Remake von „Resident Evil 2“ habe zu einem Aufschwung des Survival-Horror-Genres geführt. Er persönlich glaubt, dass es nur wegen diesem Erfolg ein Remake von „Dead Space“ geben wird.

Die Messlatte für heutige Remakes

„Resident Evil 2 hat so eine wunderbare Arbeit geleistet, sie haben wirklich die Messlatte dafür gesetzt, wie ein Remake sein sollte, und es hat sich unglaublich gut verkauft. Und ich denke, das war ein wichtiger Faktor dafür, dass Dead Space jetzt neu aufgelegt wird“, so der Studio-Chef.

Damit wiederhole sich die Geschichte, merkt Kick an. Für das „Dead Space“-Original haben sich die Entwickler nämlich von „Resident Evil 4“ inspirieren lassen. Nun sei beim Remake das Gleiche zu beobachten.

In den nächsten Monaten dürfen sich Horror-Fans auf einiges freuen. So kommt Ende des Jahres „The Callisto Protocol“ in den Handel, das in einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto angesiedelt ist. Das „Dead Space“-Remake erscheint dann am 27. Januar 2023. Nur zwei Monate später bringt Capcom schließlich das Remake zu „Resident Evil 4“ heraus.

