Silent Hill Sakura: Leak zu einem weiteren Projekt aufgetaucht

In den vergangenen Tagen erreichen uns gleich mehrere neue Gerüchte zur Zukunft der „Silent Hill“-Reihe. So tauchte nicht nur ein Leak zu einem vermeintlichen Remake von „Silent Hill 2“ auf.

Ergänzend dazu meldete sich der Industrie-Insider „Dusk Golem“ zu Wort und wies darauf hin, dass ihm seine Quellen bestätigt hätten, dass Konami aktuell an nicht weniger als fünf neuen „Silent Hill“-Projekten arbeitet beziehungsweise arbeiten lässt. Neben dem Remake zu „Silent Hill 2“ befindet sich laut „Dusk Golem“ ein weiterer Titel in Arbeit, der zur Zeit unter dem Arbeitstitel „Sakura“ bei einem nicht näher genannten Entwicklerstudio entsteht.

Wie der Insider ausführte, machen derzeit Leaks zu „Sakura“ die Runde, in denen offenbar die komplette Geschichte verraten wird: „Wenn Sie Spoiler vermeiden möchten, sollten Sie es nicht zu genau anschauen. Der Leak enthält eine vollständige Abschrift der Geschichte von Sakura, die alles verdirbt (auf Japanisch, aber dennoch)“.

Eigenen Angaben zufolge mag „Dusk Golem“ die Geschichte von „Sakura“ und hat bis zum Ende darauf gehofft, dass das Projekt beziehungsweise dessen Geschichte nicht geleakt werden – leider vergeblich. Ergänzend zu den Angaben von „Dusk Golem“ tauchten auf der Online-Plattform Imgur Bilder zu verschiedenen unbekannten „Silent Hill“-Projekten auf.

Darunter eine Grafik, der sich entnehmen lässt, dass sich „Sakura“ für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet und in Form eines Download-Titels veröffentlicht werden soll. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Konami noch aussteht, sollten aber sowohl die Angaben von „Dusk Golem“ als auch die besagte Grafik mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Entsprechen die Aussagen eines anderen alten Bekannten den Tatsachen, dann könnten wir allerdings schon in Kürze mehr erfahren. Wie Giantbombs Jeff Grubb kürzlich berichtete, wird es nämlich schon in diesem Monat eine Ankündigung zu „Silent Hill“ geben. Möglicherweise sind wir also schon in einigen Tagen schlauer.

(2/2) if you want to avoid spoilers is not to look too deep at it, leak includes an entire story transcript of Sakura that spoils it all (in Japanese, but still). I actually quite like the story of Sakura, & would recommend not to spoil it for yourself if interested in playing it

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 5, 2022