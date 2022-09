Dying Light 2 Bloody Ties: Frische Details zum Umfang und den Inhalten der Erweiterung

Im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 stellten die Entwickler von Techland mit „Bloody Ties“ die erste kostenpflichtige Story-Erweiterung zu „Dying Light 2“ vor.

Ergänzend zu der Präsentation nannte Techlands Lead-Designer Tymon Smektala neue Details zu „Bloody Ties“ und ging unter anderem auf den Umfang ein. Wie Smektala ausführte, wird euch die Geschichte der Erweiterung in etwa sechs Stunden beschäftigen. Hinzukommen laut dem Lead-Designer optionale Geheimnisse und eine Hand voll Nebenquests.

Darüber hinaus werden zahlreiche Begegnungen und Scharmützel mit den Infizierten versprochen. Die Kämpfe mit Menschen hingegen werden lediglich rund 30 Prozent der Auseinandersetzungen ausmachen.

Bei der Erzählung der Geschichte möchten die kreativen Köpfe von Techland neue Wege gehen und entschlossen sich dazu, bei „Bloody Ties“ auf eine Story zu setzen, die parallel zur Haupthandlung verläuft. Des Weiteren versprechen die Entwickler neue schräge Charaktere und eine exklusive Waffe in Form des Shield-Gloves, die euch im Kampf ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird.

Zu den Arbeiten an „Bloody Ties“ verriet Techland im Interview mit Play3.de: „Lasst uns doch so etwas wie Cirque De Soleil machen und wir vermischen das mit Dying Light 2 und der Atmosphäre von MMA-Veranstaltungen. Wir wollten also diese riesige postapokalyptische Show, an der Spieler teilnehmen konnten. Das war die Grundidee. Sie fügte dem Hauptspiel und dem Spieluniversum außerdem etwas Einzigartiges hinzu.“

Das komplette Interview zum kommenden DLC findet ihr hier. „Bloody Ties“ wird ab dem 13. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erscheinen.

