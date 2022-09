PS5 Firmware: Update 22.02-06.00.00.42 mit 1440p-Support und weiteren Features zum Download

Sony hat bestätigt, dass Besitzer einer PS5 ab heute ein neues Update mit der Versionsbezeichnung 22.02-06.00.00.42 herunterladen können. Es wird weltweit zum Download angeboten.

Das Update enthält mehrere laut Sony stark nachgefragte Funktionen wie die 1440p-HDMI-Videoausgabe und Gamelists sowie soziale Funktionen wie die Möglichkeit, von einem anderen Partymitglied eine Bildschirmfreigabe anzufordern, die Profile neuer Freunde einzusehen und eine Benachrichtigung zu erhalten, um schneller über einen Party-Chat dem Spiel eines Freundes beitreten zu können.

Das neue PS5-Update hat aber noch mehr zu bieten, darunter in ersten Regionen die Möglichkeit, per Sprachsteuerung nach Inhalten auf YouTube zu suchen. Spieler können bei der Nutzung der PS5 (auch während des Spielens) zum Beispiel sagen: „Hey PlayStation, suche [Stichwort] auf YouTube.“ Die YouTube-App wird geöffnet und relevante Suchergebnisse werden angezeigt.

Der Haken an der Sache: Die Sprachsteuerung ist derzeit nur als Preview-Version in englischer Sprache für PS5-Spieler verfügbar, deren Konten in den USA oder Großbritannien registriert sind.

Neue App-Features

Zusätzlich zu den genannten PS5-Konsolen-Updates möchte Sony im Laufe des Monats nach und nach einige neue Funktionen für die PS App auf iOS und Android einführen. Dazu gehören:

Starten einer PS Remote Play-Sitzung über PS App: PS App-Nutzer können eine PS Remote Play-Sitzung direkt über die PS App auf iOS- und Android-Geräten starten. Zunächst sollen Nutzer sicherstellen, dass die App mit der Konsole verbunden ist und sich letztere im Ruhemodus befindet. Im Anschluss wird im PS App-Spiele-Hub das Symbol „Mit PS Remote Play spielen“ ausgewählt und die PS Remote Play-App startet das Spiel automatisch, sofern diese auf dem Mobil- oder Tablet-Gerät installiert ist.

Freigabebildschirm anfordern: Ähnlich wie bei der PS5-Funktion können PS-App-Benutzer ein anderes Gruppenmitglied, das auf der PS5 spielt, auffordern, eine Share-Screen-Sitzung zu starten, um dann das Spiel ihres Freundes über die App zu verfolgen.

„Vielen Dank an alle unsere Fans, die uns weiterhin ihre Vorschläge und Ideen mitteilen. Wir hören ständig auf euer Feedback und sind bestrebt, euer Spiel- und Sozialerlebnis mit jedem Update zu verbessern. Wir sehen uns online“, so Sony abschließend.

