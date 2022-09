Atomic Heart: Neues Launch-Fenster und neuer Publisher

„Atomic Heart“ hat einen neuen Publisher gefunden. Wie Mundfish mitteilt, wird sich Focus Entertainment für den Vertrieb des Titels verantwortlich zeichnen.

Gleichzeitig erfolgte eine Korrektur der Release-Pläne. Dabei wurde das Veröffentlichungsfenster auf „diesen Winter“ ausgeweitet, womit ein Zeitraum von Ende Dezember 2022 bis Mitte März 2023 abdeckt ist, was einem Q1/2023-Release gleichkommt. Zuvor war von einem Release im ****ber 2022 die Rede.

Mundfish hofft auf einen hervorragenden Spielstart

„Wir könnten nicht glücklicher sein, mit einem so erfahrenen Publisher an die Veröffentlichung heranzugehen“, meint Robert Bagratuni, Chief Executive Officer von Mundfish. „Und wir haben keinen Zweifel daran, dass Focus Entertainment den bevorstehenden Spielstart wirklich herausragend gestalten wird.“

Auch der neue Publisher hinterließ ein Statement: „Wir waren von Anfang an von der Kreativität von Robert und seinem Team beeindruckt“, ergänzte Julien Ramette, Chief Business Development Officer bei Focus Entertainment. „Der AAA-Standard, den sie für ihr erstes Spiel vorgelegt haben, ist wirklich eine Leistung. Atomic Heart wird alle Spieler, die auf der Suche nach einer originellen Erfahrung der neuen Generation sind, begeistern.“

Ob „Atomic Heart“ die Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Zumindest die bisher veröffentlichten Gameplay-Szenen machen einen unterhaltsamen Eindruck.

Der Titel spielt im Jahr 1955 in einer alternativen Sowjetunion. Dank der Fortschritte in der Robotik konnte die UdSSR Nazi-Deutschland schon im Jahr 1941 besiegen, wenn auch mit einem viel höheren Verlust an Menschenleben. Dies ging mit der Automatisierung eines Großteils der sowjetischen Arbeit einher und führte zur Entwicklung eines Proto-Internets namens „Kollektiv 1.0“, das diese Roboter miteinander verband und die Produktivität und den wissenschaftlichen Fortschritt bis Ende der 1940er Jahre steigerte.

Der Protagonist von „Atomic Heart“ ist ein psychisch labiler KGB-Spezialagent namens P-3, der von der Regierung damit beauftragt wird, eine stillgelegte Produktionsstätte zu untersuchen. Dabei findet er heraus, dass die Maschinen abtrünnig geworden sind und seltsame Experimente durchführen.

