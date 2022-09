Call of Duty: Weiter auf PlayStation – Abkommen laut Sony „auf mehreren Ebenen unzureichend“

Vor wenigen Tagen sprach Microsoft von einem Abkommen, durch das gewährleistet ist, dass die "Call of Duty"-Reihe auch nach der Übernahme von Activision Blizzard weiterhin für die PlayStation-Konsolen erscheint. Ein Deal, den Sony Interactive Entertainments Jim Ryan in einem aktuellen Statement als unzureichend kritisierte.

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung, dass Microsoft den US-Publishing-Riesen Activision Blizzard zum Preis von 69 Milliarden US-Dollar übernehmen möchte, stellte sich vielen Spielern und Spielerinnen die Frage, wie es um die Zukunft verschiedener bekannter Marken bestellt ist.

Vor allem die ungemein erfolgreiche „Call of Duty“-Reihe wurde dabei schnell zum Politikum, da Wettbewerbshüter befürchten, dass eine Xbox-Exklusivität der Franchise die Kaufentscheidungen der Kunden massiv beeinflussen könnte. Nachdem Microsoft vor wenigen Tagen bekannt gab, dass ein Abkommen mit Sony Interactive Entertainment abgeschlossen wurde, durch das gewährleistet ist, dass die „Call of Duty“-Franchise weiterhin für die PlayStation-Konsolen erscheint, klingt die Sachlagen nun schon ein wenig anders.

In einem aktuellen Interview ging mit Jim Ryan niemand geringeres als der Präsident von Sony Interactive Entertainment auf dieses Thema ein und bezeichnete das Abkommen mit Microsoft als „auf mehreren Ebenen unzureichend“.

Garantie lediglich bis 2027?

Während Microsofts Phil Spencer vor wenigen Tagen von „mehreren Jahren“ sprach, in denen die „Call of Duty“-Titel simultan und in einer gleichwertigen Version für die PlayStation erscheinen werden, wurde Ryan schon etwas konkreter. Wie er ausführte, wird Microsoft nicht nur den aktuellen Exklusiv-Deal zwischen Activision und Sony Interactive Entertainment respektieren, der das im Oktober erscheinende „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie die nächsten Ableger von Sledgehammer Games (2023) und Treyarch (2024) umfasst.

Darüber hinaus hätte Microsoft in dem Abkommen garantiert, dass auch die „Call of Duty“-Titel für die Jahre 2025, 2026 und 2027 den Weg auf die PlayStation finden. Für Sony Interactive Entertainment nicht genug, wie Ryan gegenüber GamesIndustry.biz ausführte: „Ich hatte nicht vor, etwas zu kommentieren, was ich als private Geschäftsdiskussion verstand. Jedoch habe ich das Bedürfnis, etwas klarzustellen, das von Spencer in den öffentlichen Bereich getragen wurde. Microsoft hat lediglich angeboten, dass Call of Duty nach dem Ende der aktuellen Vereinbarung zwischen Activision und Sony drei weitere Jahre auf der PlayStation bleibt.“

Ryan ergänzte: „„Nach fast 20 Jahren Call of Duty auf der PlayStation war ihr Vorschlag auf vielen Ebenen unzureichend und berücksichtigte nicht die Auswirkungen auf unsere Spieler. Wir wollen PlayStation-Spielern weiterhin Call of Duty-Erlebnisse von höchster Qualität garantieren. Ein Prinzip, das von Microsofts Vorschlag untergraben wird.“

In wie weit die Aussagen von Ryan den Tatsachen entsprechen oder einfach nur politisch motiviert sind, um Druck auf die Wettbewerbshüter auszuüben, bleibt abzuwarten. Microsoft wollte die Angaben Ryans bisher nämlich nicht kommentieren.

