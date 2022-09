Call of Duty Warzone: Wird laut Insider parallel zum Nachfolger unterstützt

In diesem Herbst dürfen sich Fans der Shooter-Reihe nicht nur auf das am 28. Oktober 2022 erscheinende „Call of Duty: Modern Warfare 2“ von Infinity Ward freuen.

Darüber hinaus wird an einem Nachfolger zum kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ gearbeitet, der laut Activision noch 2022 veröffentlicht wird. Unbestätigten Berichten zufolge könnte es am 16. November 2022 so weit sein. Wer nun befürchtet haben sollte, dass der Nachfolger das originale „Call of Duty: Warzone“ komplett ersetzen wird, kann sich offenbar entspannt zurücklehnen.

Laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson, der mit seinen Aussagen in der Regel richtig liegt, soll „Call of Duty: Warzone“ nämlich auch nach dem Release des Nachfolgers weiter unterstützt werden.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Wie Henderson berichtet, werden auch nach der Veröffentlichung des neuen Titels noch Updates und DLCs zu „Call of Duty: Warzone“ erscheinen. Weiter möchte der Insider in Erfahrung gebracht haben, dass der erste Teil am 28. November 2022 in „Call of Duty: Warzone Caldera“ umbenannt wird. Aussagen, die ebenfalls darauf hindeuten könnten, dass der Nachfolger im Laufe des Novembers erscheint.

Da bisher keine offizielle Stellungnahme seitens Activision beziehungsweise der involvierten Entwicklerstudios vorliegt, sollten die Aussagen von Henderson zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Auch wenn sich der Insider in der Vergangenheit eigentlich als verlässliche Quelle einen Namen machte.

„Call of Duty: Warzone“ ist für den PC, die PlayStation-Konsolen und die Xbox-Systeme erhältlich.

It looks like original Warzone will continue to receive updates/DLC. Warzone will be renamed to „Warzone Caldera“ on November 28th. pic.twitter.com/lA5M84RLS7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 9, 2022

