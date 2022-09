Iron Man: Wird EAs Marvel-Titel heute Abend offiziell vorgestellt?

Ab 22 Uhr kann man einen Showcase von Disney und Marvel Games live verfolgen, mit dem die beiden Unternehmen die D23 starten. Im Rahmen der Veranstaltung möchte man zahlreiche Spiele wie „Marvel’s Midnight Suns“ oder auch „Disney Dreamlight Valley“ vorstellen. Allerdings machen einige Gerüchte die Runde, laut denen auch ein neues Spiel von Electronic Arts auftauchen könnte.

Hat Tony Stark heute seinen großen Auftritt?

Die Kollegen von Axios berichten, dass das in der frühen Entwicklung befindliche „Iron Man“-Spiel in der Show gezeigt werden könnte. Es befindet sich aktuell bei einem der kanadischen Electronic Arts-Studios in Arbeit, Es ist jedoch nicht bekannt, welches Studio tatsächlich verantwortlich ist. Es könnten BioWare, Red Crow, Motive Studios, Metalhead Studio und einige weitere Kandidaten sein.

BioWares „Anthem“ hatte stets an „Iron Man“ erinnert und wäre eine entsprechende Option. Jedoch arbeiten die Rollenspiel-Experten an „Dragon Age: Dreadwolf“ und einem neuen „Mass Effect“. Motive Studios hatte in der Vergangenheit unter anderem „Star Wars: Squadrons“ entwickelt und liefert im Januar mit „Dead Space“ ein Remake des Horrorklassikers. Dementsprechend könnte man potentiell direkt zu „Iron Man“ übergehen.

Insgesamt kann man gespannt sein, wie Electronic Arts‘ Rückkehr zu Marvel-Spielen aussehen wird. Schließlich ist das letzte Spiel dieser Art bereits 17 Jahre her. Damals veröffentlichte der Publisher mit „Rise of the Imperfects“ ein Kampfspiel, das heutzutage größtenteils in Vergessenheit geraten ist.

Ob „Iron Man“ tatsächlich angekündigt wird, werden wir in knapp zwei Stunden erfahren. Ab 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird man den Showcase verfolgen können.

