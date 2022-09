Trackmania: Erscheint 2023 für Konsolen und Cloud-Plattformen

„Trackmania“ erscheint im Frühjahr 2023 auf Konsolen und Cloud-Plattformen, wie Ubisoft in der jüngsten Forward-Show bestätigt hat. Bei den neuen Plattformen handelt es sich um die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie um die Cloud-Plattformen Google Stadia und Amazon Luna.

Zu den Features der neuen Versionen gehören Crossplay und Cross-Fortschritte auf allen verfügbaren Plattformen. Und auch an Inhalten mangelt es nicht. Denn zum Launch stehen alle Rennspielinhalte aus der PC-Version zur Verfügung, darunter auch mehr als 280 000 Strecken, die von den Spielern seit der Veröffentlichung kreiert wurden.

„Trackmania“ wurde im Jahr 2020 für den PC veröffentlicht und bietet kurze Strecken, die mit allerlei Hindernissen bestückt sind. Darauf gilt es, das jeweilige Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Zudem können eigene Strecken entworfen und der Community zur Verfügung gestellt werden.

Zwei Premium-Pfade

Auch wenn „Trackmania“ ein Free-to-play-Titel ist, können Spieler einen der zwei Premium-Pfade einschlagen. „Dort erhalten sie Zugang zu regelmäßigen Ereignissen, wie dem Tagespokal und gesellschaftliche Funktionen, um Clubs zu gründen, Fahrzeuganpassungen miteinander zu teilen und zu entwerfen, sich in privaten Räumlichkeiten zu treffen und sogar neue Kampagnen und Wettbewerbe zu entwerfen“, so Ubisoft in der heutigen Ankündigung.

Weitere Meldungen von der Forward-Show:

Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zur Konsolenversion von „Trackmania“ anschauen. Weitere Details zum Launch auf den neuen Plattformen werden in den kommenden Monaten folgen.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren