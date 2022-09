Assassin’s Creed Valhalla: Finales Story-Kapitel „The Last Chapter“ erscheint noch 2022

Wie bereits vor einigen Wochen bestätigt wurde, wird derzeit am finalen Story-DLC des Action-Rollenspiels "Assassin's Creed: Valhalla" gearbeitet. Im Zuge von "Ubisoft Forward 2022" wurde bekannt gegeben, dass das letzte Kapitel unter dem Namen "The Last Chapter" veröffentlicht und noch 2022 erscheinen wird.