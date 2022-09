Assassin’s Creed Mirage: Preis, Umfang und Collector’s Edition bestätigt

Im Rahmen des „Ubisoft Forward 2022“-Events in der vergangenen Woche kündigte Ubisoft die laufenden Arbeiten am Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“ auch offiziell an.

Nachdem in der offiziellen Ankündigung bereits bestätigt wurde, dass sich „Assassin’s Creed Mirage“ spielerisch wieder an den Wurzeln der erfolgreichen Franchise orientieren wird, gab Ubisoft nun bekannt, dass euch das Abenteuer in etwa 15 bis 20 Stunden beschäftigen wird. Da wir es hier also wieder mit einem kleineren „Assassin’s Creed“-Projekt zu tun haben, wird laut dem Publisher auch der Preis entsprechend niedriger ausfallen.

Wie bekannt gegeben wurde, wird „Assassin’s Creed Mirage“ zum Preis von 49,99 Euro für die Konsolen, den PC und ausgewählte Streaming-Dienste veröffentlicht.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Ubisoft Bordeaux hat man sich bei den Arbeiten an „Assassin’s Creed Mirage“ bewusst dazu entschieden, wieder zu dem zurückzukehren, was die Reihe damals auszeichnete. Also hin zu mehr Stealth- und Adventure-Kost und weg von den 100 Stunden langen Action-Rollenspielen der vergangenen Jahre.

„Es wurde mit unserer Valhalla-Technologie gebaut, aber wir schlagen eine intimere, fokussiertere Erfahrung für Spieler vor, um wieder zu unseren Wurzeln zurückzukehren, zurück in den Nahen Osten … mehr Tarnung, mehr Parkour, mehr Nahkampf“, führte Marc-Alexis Côté zu „Mirage“ aus.

Abschließend stellte Ubisoft die Deluxe-Edition sowie die Collector’s Edition zum frisch angekündigten Action-Adventure vor, die verschiedene exklusive Extras umfassen werden. Anbei die offizielle Übersicht über die gebotenen Inhalte.

Die Deluxe Edition enthält das Grundspiel, ein digitales Artbook und einen Soundtrack, sowie ein Deluxe-Paket, das ein von Prince of Persia inspiriertes Outfit, Adler- und Reittier-Skins, Waffen und mehr enthält!

enthält das Grundspiel, ein digitales Artbook und einen Soundtrack, sowie ein Deluxe-Paket, das ein von Prince of Persia inspiriertes Outfit, Adler- und Reittier-Skins, Waffen und mehr enthält! Das Collector’s Case enthält die Deluxe Edition mit einer hochwertigen Figur von Basim (32cm), ein exklusives SteelBook mit einem von den Fans zu wählenden Design, ein Mini-Artbook, eine Nachbildung von Basims Brosche, eine Karte von Bagdad sowie einen Selected Soundtrack des Spiels.

„Assassin’s Creed Mirage“ wird im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Google Stadia und Amazon Luna erscheinen.

