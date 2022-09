Disney Dreamlight Valley: Toy Story-DLC mit Trailer und ersten Details vorgestellt

"Disney Dreamlight Valley" erscheint in Form eines Free2Play-Titels.

Vor wenigen Tagen startete die Lebenssimulation „Disney Dreamlight Valley“ auf den Konsolen und dem PC in die Early-Access-Phase. Die Vollversion des Free2Play-Titels wird im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht.

Wie Disney im Zuge des „Disney & Marvel Games Showcase“ bekannt gab, wird bereits die Early-Access-Fassung von „Disney Dreamlight Valley“ durch DLCs erweitert. Den Angang macht der DLC zu den beliebten „Toy Story“-Filmen, der im Herbst erscheinen und verschiedene Inhalte auf Basis der Filme mit sich bringen wird.

Geboten wird zum einen ein neues Gebiet, das dem Schlafzimmer von Andy nachempfunden ist. Darüber hinaus wartet natürlich ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren wie Buzz, Woody, Sheriff oder dem Space-Ranger. Ein Trailer stimmt auf den „Toy Story“-DLC ein.

Eine Mischung aus Lebenssimulation und Adventure

Laut offiziellen Angaben versteht sich „Disney Dreamlight Valley“ spielerisch als eine Mischung aus einer Lebenssimulation und einem Adventure. Euch verschlägt es in ein ein idyllisches Land, in dem die Charaktere von Disney und Marvel friedlich zusammenlebten. Eines schicksalsträchtigen Tages wird das Land vom Vergessen heimgesucht. Nachtdornen wuchsen über das Land und sorgten dafür, dass die Erinnerungen der Charaktere verloren gingen.

Nun ist es in „Disney Dreamlight Valley“ an den Spielern und Spielerinnen, die Geschichten der Spielwelt zu erleben und die Erinnerungen in das Tal zurückzubringen. „Von schönen Prinzessinnen bis hin zu ruchlosen Schurken“ bringt laut Entwicklerangaben jeder Bewohner von „Dreamlight Valley“ seine eigenen Geschichten, Herausforderungen und Belohnungen mit sich.

Weitere Meldungen zu Disney Dreamlight Valley:

Die Early-Access-Fassung von „Disney Dreamlight Valley“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu Disney Dreamlight Valley.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren