Forspoken: Spielzeit und jede Menge Gameplay enthüllt

Square Enix und Luminous Productions veröffentlichen Anfang des kommenden Jahres „Forspoken“. Während die restliche Wartezeit damit eingegrenzt wurde, war bisher offen, wie lange das Spiel im Durchschnitt zu unterhalten weiß. Doch auch dieses Geheimnis wurde inzwischen gelüftet.

Mehrere Vorschau-Videos veröffentlicht

Soder Co-Director Takeshi Terada, dass die „zentrale Geschichte“ des Spiels über 30 bis 40 Stunden Gameplay entwickeln wird. Das könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Geschichte des Titels nach der genannten Zeit erfolgreich abgeschlossen ist. Zugleich erwähnte Terada ein Endgame, das „befriedigend“ sein soll und aus Nebenquests, Dungeons und mehr bestehen wird.

Ebenfalls wurden heute mehrere Gameplay-Videos veröffentlicht, die auf einer Preview-Session basieren. Dazu gehört unter anderem ein Clip von Gamesradar, der sich einigen der komplexeren Aspekte von „Forspoken“ annimmt. So gibt der Titel den Spielern die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von Zaubern zuzugreifen, während sie sich mit mehreren Gegnern auseinandersetzen. Und je weiter die Spieler voranschreiten, desto mehr Zaubersprüche stehen zur Verfügung.

Die Gameplay-Präsentation von Gamespot verdeutlicht zudem, was in der recht großen Welt, die es in „Forspoken“ zu erkunden gilt, zur Verfügung steht. Mit dabei sind reichlich Orte zum freischalten, kleine Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, sammelbare Gegenstände und mehr.

Mit „Forspoken“ erwartet die Spieler laut Hersteller ein „erzählerisches Abenteuer in einer wunderschönen, aber grausamen Welt“, in dem ihr in der Rolle von Frey Holland magische Fähigkeiten nutzt, um im gefährlichen Land Athia zu überleben.

Weitere Meldungen zu Forspoken:

„Forspoken“ erscheint am 24. Januar 2023 für PS5 und PC. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht werfen und euren Wissensdurst mit weiteren Meldungen dieser Art füttern.

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren