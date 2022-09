Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft bezieht Stellung zu den Gerüchten um Lootboxen

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ kündigte Ubisoft am vergangenen Wochenende einen neuen „Assassin’s Creed“-Titel an, der sich spielerisch wieder mehr an den Wurzeln der beliebten Franchise orientieren wird.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Action-Adventures tauchte in dieser Woche eine Alterseinstufung durch das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) auf, in der „Assassin’s Creed Mirage“ aufgrund von „Real Gambling“ lediglich für ein volljähriges Publikum freigegeben wurde.

Schnell kam natürlich die Vermutung auf, dass sich das „Real Gambling“ auf Lootboxen oder ähnliche Mechaniken beziehen könnte. Spekulationen, zu denen in der Zwischenzeit auch Ubisoft Stellung bezog.

Um möglichen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, sorgte der französische Publisher für Klarheit und gab über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt, dass „Assassin’s Creed Mirage“ keine Lootboxen enthalten wird. Ubisoft dazu: „Nach der Ankündigung von Assassin’s Creed Mirage wurde das Spiel auf einigen Store-Seiten für Vorbestellungen mit einer ESRB-Bewertung nur für Erwachsene angezeigt. Während die Bewertung des Spiels noch aussteht, möchten wir den Spielern versichern, dass im Spiel keine echten Glücksspiele oder Lootboxen vorhanden sind.“

Die Geschichte von „Assassin’s Creed Mirage“ setzt im 9. Jahrhundert ein und versetzt euch in der Rolle des Protagonisten Basim in die Metropole Bagdad. Der Held wird sich laut offiziellen Angaben als „einer der effizientesten, agilsten und meisterhaftesten Assassinen der Serie verstehen“, wofür die Kampf- und Parkour-Mechaniken ausführlich überarbeitet und optimiert wurden.

„Assassin’s Creed Mirage“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Stadia und Amazons Luna.

Following the announcement of Assassin’s Creed Mirage, some store pages displayed the game for preorders with an Adults Only ESRB rating.

While the game is still pending rating, we want to reassure players that no real gambling or lootboxes are present in the game.

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 12, 2022