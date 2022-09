Dying Light 2: Neues Kapitel „A Huntress and a Hag“ steht bereit – Video & Details

Mit "A Huntress and a Hag" startet der Horror-Action-Titel "Dying Light 2" heute in das zweite Kapitel. Wir verraten euch, welche Inhalte im Detail geboten werden, und liefern euch ein offizielles Video.v

Wie die Entwickler von Techland bekannt gaben, steht mit „A Huntress and a Hag“ ab sofort das neueste Kapitel des Horror-Action-Titels „Dying Light 2“ bereit.

Offiziellen Angaben zufolge dürfen sich Spieler und Spielerinnen auf eine ganz neue Herausforderung in Form der Hag und ihrer Legion von Pleaguebearers freuen. Mit der namensgebenden Jägerin Shen Xiu lernen wir dabei eine neue Agentin des Ordens kennen. Woher sie stammt und welche Pläne Shen Xiu verfolgt, ist zunächst unklar.

Shen Xiu wird als ein Profi im Umgang mit Fernkampfwaffen beschrieben und schloss sich schon früh den Jägern an, die sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben haben, selbst die gefährlichsten Infizierten aufzuspüren und zu vernichten.

Ein neues Übel bedroht die Stadt

„Doch Vorsicht – Die Hag ist eine sehr schnelle und flinke Gegnerin, die im Nahkampf kaum zu treffen ist und ihre Gegner leicht überrumpeln kann. Sie kann sogar Tageslicht und UV-Licht widerstehen, so dass Spielende ihre Taktik überdenken müssen! Außerdem sind ihre Plaguebearer kaum von normalen Menschen zu unterscheiden und nur der eigene Überlebenssinn kann helfen, sie aufzuspüren. Nach ihrem Tod setzen sie einen giftigen Nebel frei, der jeden menschlichen Feind in ihrer Nähe sofort in einen Infizierten verwandeln kann“, so die Entwickler zur Gefahr, die von der Hag ausgeht.

Damit ihr euch der neuen Gefahr, die mit „A Huntress and a Hag“ Einzug hält, stellen könnt, führt das neue Kapitel zudem neue Waffen ein – darunter die mächtige Armbrust der Jäger, der Ballista-Bogen oder eine tödliche Nahkampfwaffe in Form des Bashers. Den Schlusspunkt setzen neue Kopfgelder, die natürlich ganz im Zeichen der Jagd stehen. Aufgaben sind dabei das Besiegen von Feinden mit Fallen, Fernkampfwaffen oder gänzlich ohne getroffen zu werden.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

