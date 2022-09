PS Plus September 2022: Das bieten die neuen Essential-Spiele für PS4 und PS5

PS Plus September 2022:

Der September ist hier und damit selbstverständlich auch neue Essential-Games, über die sich PlayStation Plus-Abonnenten freuen dürfen. Ob es sich lohnen könnte, diesen drei Spielen eine Chance zu geben, das erfahrt ihr in unserer kleinen Übersicht.

Nachdem wir unsere kleine Vorschau zu den neuen Essential Games für PlayStation Plus-Abonnenten im August pausieren mussten, sind wir im September wieder da! In diesem Monat warten einmal mehr drei neue Games auf euch, die ihr ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten herunterladen könnt. Was ihr von den Titeln erwarten dürft, das möchten wir uns wie gewohnt nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer anschauen.

Granblue Fantasy Versus (PS4)

Spielzeit: ~6 Stunden (Story); 21 Stunden (komplett)

Zunächst wollen wir uns das Prügelspiel „Granblue Fantasy Versus“ ansehen, das von den Fighting-Game-Experten von Arc System Works („Dragon Ball FighterZ“) entwickelt wurde. Das Spiel bietet unterschiedliche Modi, darunter Klassiker wie Arcade und Versus sowie Tutorial- und Übungsherausforderungen. Eine besondere Erwähnung verdient sich indes der RPG-Modus, der es euch erlaubt, eine komplette Storyline mit verschiedenen Missionen durchzuspielen.

Zwischen den Kämpfen lauft ihr in einer 2D-Ansicht durch Levels und müsst euch darum kümmern, eure langsam wachsende Gruppe zu verbessern. Ihr könnt beispielsweise ihre Rüstungen und Waffen anpassen. Dieser Modus eignet sich hervorragend dazu, um euch mit den Spielmechaniken und Feinheiten des Kampfsystems vertraut zu machen. Allerdings kann die RPG-Story aufgrund ihres monotonen Spielablaufs auch relativ schnell langweilen.

Nicht langweilig werden dafür die Kämpfe an sich, denn hier lässt das Team von Arc System Works einmal mehr seine Muskeln spielen. Die Steuerung der insgesamt elf einzigartigen Charaktere ist zugänglich und schnell verinnerlicht. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Moves der Figuren stets klar zu lesen. Ihr könnt zwar mächtige Kombos entfesseln, allerdings erinnert das Game eher an Genre-Kollegen wie „Street Fighter“ und weniger an „Dragon Ball FighterZ“. Hiermit erhaltet ihr ein ziemlich komplettes Paket, das nicht nur schlichtweg hervorragend ausschaut, sondern sich ebenso großartig spielt. Es ist definitiv einen Blick wert.

Need for Speed Heat (PS4)

Spielzeit: 13 Stunden (Story); 49 Stunden (komplett)

Fans von Electronic Arts‘ legendärer Rennspielreihe mussten die vergangenen Jahre so einiges durchstehen, denn wirklich vollends überzeugen konnten nur wenige Ableger des Franchise. Bei „Need for Speed Heat“ sind sich jedoch viele Anhänger der Serie einig, dass es zu den besseren Auskopplungen der Marke zählt. Im Rahmen einer eher mäßig spannenden Story nehmt ihr als Neuling in Palm City an einem Rennturnier teil, dem Speedhunters Showdown. Allerdings finden nachts auch illegale Straßenrennen statt, die der örtlichen Polizei natürlich ein Dorn im Auge sind, weshalb sie eine Spezialeinheit auf die Raser loslassen.

Tagsüber fahrt ihr bei legalen Rennen mit, bei denen ihr Geld gewinnen könnt. Dieses braucht ihr, um neue Autos sowie Anpassungen für eure fahrbaren Untersätze kaufen zu können. Um neue Wagen freizuschalten, müsst ihr euch allerdings nachts beweisen. Während der illegalen Rennen baut ihr euch einen Ruf auf, wodurch ihr Zugriff auf neue Autos erhaltet. Dieses durchdachte System greift sinnvoll ineinander und motiviert euch dazu, beständig am Ball zu bleiben.

Wenn ihr euch einen Namen machen wollt, dann spielt das Heat-System eine wichtige Rolle: Je höher eure Stufe ist, desto mehr Polizisten sind hinter euch her. Wenn ihr die Ordnungshüter erfolgreich abschütteln könnt, erhaltet ihr dafür allerdings auch ordentlich Punkte. Das Fahrgefühl ist dem Team von Ghost Games zudem wirklich gut gelungen, gerade wenn ihr erst einmal bessere Autos freigeschaltet oder eure Karossen verbessert habt. Leider ist die Spielwelt ziemlich langweilig ausgefallen und das Spiel leidet unter kleinen technischen Problemen. Racing-Fans können dennoch guten Gewissens einige Runden in Palm City drehen!

Toem (PS5)

Spielzeit: 3 Stunden (Story); 5 Stunden (komplett)

Zum Abschluss widmen wir uns dem kleinen Indie-Spiel „Toem“. Sollten euch die anderen beiden PlayStation Plus Essential-Games zu aufregend sein, findet ihr hier eine friedliche Oase zum Entspannen. Die Story des Titels ist schnell erklärt: Ihr begebt euch auf eine große Reise, um die an eure Heimat angrenzenden Gebiete zu erkunden. Immer griffbereit habt ihr dabei eure Fotokamera, die der zentrale Gegenstand des Gameplays ist.

Um in die jeweils nächste Region reisen zu können, müsst ihr zunächst immer einige Stempel einsammeln. Diese erhaltet ihr wiederum erst, wenn ihr vorher ein paar Aufgaben erledigt. Einige Charaktere werden euch um einen Gefallen bitten, manchmal müsst ihr jedoch auch ein kleines Rätsel lösen. Den Entwicklern von Something We Made ist es dabei gelungen, sich allerlei kreative Aufgaben einfallen zulassen, weshalb euer Abenteuer niemals langweilig wird.

Besonders schön: Ihr könnt alle Aufgaben im Spiel in eurem eigenen Tempo angehen. Es gibt also keinen Druck, durch die verschiedenen Areale zu hetzen. Das solltet ihr ohnehin nicht tun, denn wenn ihr euch aufmerksam umschaut, könnt ihr mit eurer Kamera einige Geheimnisse aufdecken. Es ist kein sonderlich umfangreiches Spiel und ihr könnt es sicherlich an wenigen Abenden durchspielen, doch seine beruhigende Atmosphäre macht es zu einer besonderen Erfahrung.

Werdet ihr eines dieser PlayStation Plus-Spiele im September spielen?

