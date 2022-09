Ubisoft: Fokussiertere und kompaktere Spielerlebnisse stehen fortan im Mittelpunkt

Ab sofort möchte Ubisoft einen anderen Ansatz bei der Spieleentwicklung verfolgen. Das teilte der redaktionelle Vizepräsident in einem Pressegespräch mit.

Seit Jahren ist Ubisoft für umfangreiche Spielerfahrungen bekannt, die einen möglichst lange an den Bildschirm fesseln sollen. Wenn es um die Zukunft geht, soll ein Spiel jedoch „nicht mehr alles können“. Vielmehr möchte der Publisher statt einer möglichst breitgefächerten Zielgruppe eine bestimmte Art von Spielern ansprechen.

„Und das ist in Ordnung“, findet Fawzi Mesmar. „Wir glauben, dass ein fokussierteres Spiel besser für die Leute ist, die diese Art von Spiel mögen.“

Mehr Spieltiefe statt -Breite

Damit wird der reinen Spielzeit nicht mehr so eine große Bedeutung zugemessen. Wichtiger soll zukünftig der qualitative Faktor sein: „Es geht uns also nicht so sehr um die Breite, sondern vielmehr um die Tiefe des Erlebnisses, um sicherzustellen, dass jede Stunde für unsere Spieler zählt und sie das Gefühl haben, ihre Zeit gut investiert zu haben.“

Helfen soll dabei kontinuierliche Innovation, zum Beispiel ein ungewöhnlicher Kunststil oder eine Neuinterpretation eines etablierten Genres. Auch neue Spielmechaniken dürfen nicht fehlen.

„Jedes Ubisoft-Projekt wird sich also mit diesen Aspekten befassen und versuchen, sich von der Masse abzuheben, Tiefe zu bieten, höhere Qualitätsstandards zu setzen und den Spielern neue Möglichkeiten zu bieten, sich zu verbinden, zu interagieren und sich auszudrücken.“

Die „Assassin’s Creed“-Reihe ist das perfekte Beispiel für diese neue Ausrichtung. Erst am Sonntag berichteten wir, dass nicht nur noch 150-Stunden-RPGs entwickelt werden sollen. Stattdessen sei mehr Vielfalt geplant. Den Anfang macht „Assassin’s Creed Mirage“, das mit einer Spielzeit von 15 bis 20 Stunden recht kompakt ausfällt.

Zudem ist mit „Assassin’s Creed Hexe“ ein neuartiges Spiel in Entwicklung, das nicht dem RPG-Genre zuzuordnen ist. Und dann wären da noch ein möglicher Free-2-Play-Titel für Multiplayer-Fans und ein Mobile-Spiel. Letztendlich sollen alle Fans bedient werden – allerdings nicht mit einem einzigen Spiel, sondern mehreren zielgerichteten Produktionen.

Bei den Preisen kommt es ebenfalls zu einer Änderung: Ab sofort kosten Neuveröffentlichungen 79,99 Euro – genau wie es bei Sony Interactive Entertainment, 2K Games, Electronic Arts oder Square Enix der Fall ist.

