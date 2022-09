Like a Dragon Ishin: Remake mit Trailer und Details für PS4 und PS5 angekündigt

"Like a Dragon: Ishin" kommt in den Westen. Auf Basis der Unreal Engine 4 soll das Remake ein Publikum auf den aktuellen Plattformen ansprechen. Ein erster Trailer steht zur Ansicht bereit.

Der Publisher SEGA und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben im Zuge der heutigen State of Play-Show „Like a Dragon: Ishin“ angekündigt. Es ist ein Remake des 2014 nur in Japan veröffentlichten PlayStation 4- und PlayStation 3-Titels „Yakuza: Ishin“.

„Like a Dragon: Ishin“ wiederum soll im Februar 2023 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC (über Steam und Microsoft Store) erscheinen.

Spieler treffen auf bekannte Figuren

Beschrieben wird der Titel als ein historischer Action-Adventure-Thriller, der ausschließlich im Kyo der 1860er Jahre spielt. Es ist eine fiktive Version von Kyoto. Während andere Spiele frühere Geschichten der japanischen Historie erzählen, lässt „Like a Dragon: Ishin“ die Spieler die Geschichte, wie die kultige Samurai-Ära unterging, erkunden.

Der Protagonist Sakamoto Ryoma ist eine echte historische Figur. Ihm wird der Sturz des Shogunats und die radikale Reformation Japans zugeschrieben. „Like a Dragon: Ishin“ umfasst bekannte Gesichter, mit denen die historische Geschichte erzählt wird. Mit dabei ist unter anderem der Protagonist Kazuma Kiryu aus früheren Teilen der Reihe.

„In Like a Dragon: Ishin! übernimmt Kiryu die Rolle von Sakamoto Ryoma und bringt auch den Rest seiner Crew mit. Goro Majima und andere Yakuza-Größen schließen sich Ryoma als Freunde und Feinde in dieser fiktiven Welt an, die die schrillen Straßen von Tokio gegen das chaotische Treiben im Kyo des Jahres 1860 eintauscht“, so die Entwickler auf dem PlayStation Blog.

In „Ishin“ sind Spieler in der Lage, Gegner im Swordsman-Stil (Schwertkämpfer-Stil) mit einer scharfen Klinge zu zerfetzen oder sie im Gunman-Stil (Schütze-Stil) mit Revolverschüssen aus der Ferne zu erledigen. Ebenfalls können Spieler gleichzeitig eine Schusswaffe und ein Schwert nehmen und sich im „Wild Dancer“-Stil („Wilder Tänzer“-Stil) in einen wilden Rausch begeben. Weitere Details zu den Möglichkeiten und Fähigkeiten sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

„Like a Dragon: Ishin“ basiert auf der Unreal Engine 4. Die Macher versprechen eine Grafikqualität „auf einem beeindruckenden Niveau“, neue Texturen und andere verbesserte Grafikdetails. Nachfolgend seht ihr einen Trailer und ein paar Bilder zur Neuankündigung:

