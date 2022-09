PlayStation Stars: Trailer gewährt einen Blick auf die ersten Sammlerstücke

Sony hat einen ersten Blick auf die digitalen Sammlerstücke gewährt, die im Rahmen des Treueprogramms PlayStation Stars erhältlich sein werden. Das neue PlayStation-Network-Feature wurde schon im vergangenen Juni angekündigt und gibt den Spielern die Möglichkeit, durch das Absolvieren verschiedener Kampagnen und Aktivitäten Belohnungen zu verdienen.

Ein während der jüngsten State of Play-Show veröffentlichter Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen starten könnt, zeigt einige dieser Sammelstücke.

„Digitale Sammlerstücke repräsentieren die Dinge, die PlayStation-Fans genießen, darunter beliebte Geräte aus Sonys langer Geschichte in der Unterhaltungselektronikbranche“, ergänzte Grace Chen, PlayStation Vice President of Network Advertising, Loyalty and Licensed Merchandise, in einem parallel zur Show

In einigen Fällen werden die Sammlerstücke zur Verfügung gestellt, um an vergangene Aktivitäten, Leistungen oder den Besitz eines Produkts zu erinnern. Die Seltenheit unterscheidet sich auf Basis der Produkte, auf denen sie basieren, oder in Bezug auf den Aufwand, der nötig ist, um sie zu verdienen.

Sammlerstücke können den Freunden präsentiert werden

Einmal verdient, was in der Regel im Rahmen von Kampagnen passiert, können die Sammlerstücke in einer virtuellen Vitrine in der PlayStation App angeordnet und Freunden über das PSN-Profil präsentiert werden.

„Die Kampagnen in PlayStation Stars machen Spaß, sind unterhaltsam und manchmal auch eine Herausforderung“, so Chen. „Bei einer Kampagne kann man Punkte oder Sammlerstücke sammeln.“

Zu den ersten Kampagnen gehört „Hit Play/1994“, bei der Spieler ein spezielles Sammlerstück erhalten, wenn sie passend zu songbasierten Hinweisen die richtigen Spiele starten. Weitere Details zu dieser Kampagne sollen in Kürze folgen.

Fest steht bereits: PlayStation Stars richtet sich zunächst an Nutzer der PlayStation App und soll in Zukunft auf die Konsolenplattform ausgeweitet werden.

Falls ihr euch selbst an den Kampagnen beteiligen möchtet, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das Programm wird noch in diesem Monat in Asien (einschließlich Japan) eingeführt. Die Veröffentlichungen in Amerika und Europa folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

