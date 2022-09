Tekken 8: Neuer Fighting-Ableger mit erstem Gameplay vorgestellt

Die soeben stattgefundene State of Play von Sony startete mit der Ankündigung von "Tekken 8". Hier dürft ihr gleich die erste Gameplay-Szene bewundern.

Der nächste Teil der traditionsreichen „Tekken“-Reihe ist offiziell! Sony eröffnete die neueste State-of-Play-Ausgabe mit dem Ankündigungstrailer zum nächsten Fighting-Ableger.

Get ready for the next Battle

Knapp zwei Minuten ging der Trailer. Zu sehen sind hier die Serien-Veteranen Jin Kazama und Kazuya Mishima, die sich abermals eine bittere Schlacht liefern. Dieses Mal inmitten eines heftigen Unwetters: Wir sehen Tornados und lauter Blitze im Hintergrund. Was die beiden für Attacken zu bieten haben, zeigt eine anschließende Gameplay-Szene. Aufgenommen wurde das Ganze auf der PlayStation 5.

Schaut euch den Trailer jetzt an:

Die Fans sind auf jeden Fall gehyped. Zum Beispiel schreibt jemand: „Wow, die Grafik sieht unglaublich aus 😍 das Familiendrama kann kommen.“ Ein weiterer Nutzer hebt die coolen Kameratricks hervor.

Sieben Jahre ist die Veröffentlichung von „Tekken 7“ her. Jetzt ist endlich der Nachfolger in Aussicht. Wann genau „Tekken 8“ auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Laut der Beschreibung des YouTube-Videos soll es aber bald so weit sein.

Weil der Vorgänger so erfolgreich war, hat sich die Entwicklung deutlich verzögert. Immer wieder hat das Entwicklerteam neue Inhalte für „Tekken 7“ herausgebracht, weshalb vier statt ursprünglich zwei Seasons realisiert wurden. Tatsächlich handelt es sich hierbei dank neun Millionen Verkäufen um den erfolgreichsten Serien-Ableger.

„Bleibt dran“, ist am Ende des Trailers zu lesen. Sobald Bandai Namco Entertainment neue Infos veröffentlicht, werden wir schnellstmöglich darüber berichten.

