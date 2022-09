Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Neuer Trailer enthüllt den Multiplayer sowie den Battle Royale-Shooter

Mit einem ersten Trailer haben Activision und Infinity Ward den Multiplayer zu "Call of Duty: Modern Warfare 2" sowie den Battle Royale-Shooter "Call of Duty: Warzone 2.0" enthüllt.

Am heutigen Abend haben Activision und Infinity Ward sowohl den Multiplayer des kommenden First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ als auch den neuen Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“ offiziell enthüllt. Dementsprechend kann man sich auf den einschlägigen Portalen bereits eine Menge Gameplay anschauen.

Neue Mechaniken und Möglichkeiten

In einem dazugehörigen Enthüllungstrailer kann man einmal mehr eine Menge Action begutachten, die man bereits von der Reihe gewohnt ist. Allerdings werden auch einige neue Spielmechaniken gezeigt, sodass man erkennen kann, dass man unter anderem neue Bewegungsmöglichkeiten geboten bekommt. Unter anderem wird man sich an Kanten hängen können, um die Gegner zu überraschen.

Infinity Ward hat auch einen Third-Person-Modus bestätigt, sodass man auch etwas mehr Übersicht in den Kämpfen haben kann. Außerdem kann man bereits Herzschlagsensoren, Annäherungsminen und die neue Bohrerladung in Aktion sehen. Hubschrauber und ATVs werden in „Call of Duty: Warzone 2.0“ ebenso präsent sein wie der Javelin-Raketenwerfer. Zudem kann man unter Wasser kämpfen und einen erweiterten Gunsmith erwarten.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Wer sich den Shooter bereits vorbestellt hat, wird ab morgen an einer Beta teilnehmen können, die an diesem Wochenende nur auf PlayStation-Konsolen verfügbar sein wird. Am Sonntagabend werden übrigens alle interessierten PlayStation-Spieler in die Schlachten ziehen können.

