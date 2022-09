Street Fighter 6: World Tour, Battle Hub, vier Charaktere und geschlossene Beta vorgestellt – Details und Trailer

Eine Vielzahl an Details zum kommenden Kampfspiel "Street Fighter 6" wurden offiziell seitens Capcom enthüllt. Erhaltet einen Eindruck von der World Tour, dem Battle Hub, den Extreme Battles und vier weiteren Kämpfern! Eine geschlossene Beta wurde ebenfalls angekündigt!

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Capcom einen weiteren ausgiebigen Ausblick auf das kommende Kampfspiel „Street Fighter 6“ gegeben. Somit erhalten wir endlich Informationen zu dem neuen World Tour-Modus, der Battle Lounge, den Extreme Battles, einigen weiteren Charakteren und der geschlossenen Beta.

Euer ganz eigener Charakter

Bei der World Tour handelt es sich um einen immersiven Einzelspieler-Modus, der die Grenzen eines Kampfspiels weiter ausreizen soll. Die Spieler werden zu Buckler Security in Metro City reisen, um als neuer Rekrut anzufangen. Luke tritt als Trainer in Erscheinung und führt einen in das Abenteuer ein.

Schließlich wird man für World Tour erstmals in der Reihe einen komplett eigenen Charakter erstellen, wobei man eine Masse an Anpassungsmöglichkeiten geboten bekommen soll. Über mehrere Seiten voller Optionen wird man Sachen wie Körperform, Größe, Proportionen, Hautfarbe, Körperbehaarung und alle weiteren optischen Möglichkeiten auswählen können.

Im Laufe des Spiels wird man auch Meister kennenlernen, die einen ausbilden und ihren Stil sowie ihre Tricks beibringen. Dadurch kann man Ryus Shoryuken oder auch Chun-Lis Spinning Bird Kick lernen, woraufhin man sie im Kampf oder zur Erkundung einsetzen kann. Auf der Reise werden zahlreiche Prüfungen und Herausforderungen auf einen warten, während man sich in Straßenkämpfen den Respekt verdient.

Daraufhin kann man den eigenen Charakter auch in den Battle Hub schicken, um mit anderen Spielern zu kommunizieren. Die Fighting Grounds-Funktionen stehen für die bis zu 100 Spieler, die gleichzeitig in einem Battle Hub zusammenkommen können, ebenfalls zur Verfügung. Emotes und Chatfunktionen sollen die Kommunikation erleichtern, wobei man im Hub Good Shop auch neue Sachen kaufen kann. Es wird auch Arcade-Automaten geben, sodass man gegen einen anderen Spieler in Arcade-Kämpfen antreten kann. Bei Interesse kann man auch anderen Battle Hub-Matches zuschauen.

Vier Legenden kehren zurück!

Des Weiteren wurden vier weitere legendäre Kämpfer für „Street Fighter 6“ bestätigt. Mit Ken, E.Honda, Blanka und Dhalsim kommen einige bekannte World Warriors zurück, die sich in der Vergangenheit bereits einen Namen machen konnten. In einem umfangreichen Blogeintrag kann man detaillierte Informationen zu den Kämpfern finden.

Mit Extreme Battles bekommen die Spieler auch eine neue Herausforderung geboten, die stets eine Regel und ein Gimmick zu bieten hat. Bei der Regel handelt es sich um die Siegkondition, während das Gimmick einige abgedrehte Probleme mit sich bringen kann.

Abschließend wurde auch die geschlossene Beta zu „Street Fighter 6“ angekündigt. Vom 7. bis zum 10. Oktober 2022 wird auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (via Steam) der Battle Hub getestet. Darunter finden sich Erfahrungen wie Ranglistenkämpfe, Freundschaftskämpfe, Battle Hub-Kämpfe, offene Turniere, Extremkämpfe, das Game Center und der Trainingsmodus.

Als Charaktere werden Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri und Ken mit von der Partie sein, sodass man bereits einen guten Eindruck erhalten kann. Auf der offiziellen Seite kann man sich für die geschlossene Beta anmelden.

„Street Fighter 6“ erscheint im nächsten Jahr für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam). Hier sind die neuesten Trailer zum Spiel:

