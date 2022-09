PSVR2: Nicht kompatibel mit den PSVR-Spielen der ersten Generation

Anfang des kommenden Jahres möchte Sony Interactive Entertainment mit PlayStation VR2 die nächste Generation der hauseigenen Virtual Reality-Technologie einläuten. Allerdings hat der Hersteller eine schlechte Nachricht für alle Spieler, die von der ersten auf die zweite Iteration umsteigen möchten: PlayStation VR2 wird nicht mit PlayStation VR-Spielen kompatibel sein!

Eine Next-Gen-Erfahrung!

Im Official PlayStation Podcast hat Hideaki Nishino, der Senior Vice President of Platform Experience bei Sony Interactive Entertainment, einige Worte zu dem Thema verloren:

„PlayStation VR-Spiele sind nicht kompatibel mit PlayStation VR2, da PlayStation VR2 entworfen wurde, um eine wahrhaftige Virtual Reality-Erfahrung der nächsten Generation zu sein.“

Dafür bekommen die Spieler auch zahlreiche neue Funktionen geboten, die in der ersten Generation teils nicht einmal existierten. Deshalb erklärte Nishino die fehlende Kompatibilität mit folgenden Worten:

„PlayStation VR 2 hat sehr viel fortschrittlichere Features wie einen komplett neuen Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern, wie ich gesagt habe, und Inside-Out-Tracking, 3D Audio kommt zusammen, 4K HDR natürlich … das bedeutet also, dass das Erstellen von Spielen für PlayStation VR2 einen ganz anderen Angang als das ursprüngliche PlayStation VR erfordert. Diese Features ermöglichen es Entwicklern tatsächlich, Welten zu erschaffen, die sich noch lebhafter und lebendiger anfühlen und Spieler näher als jemals zuvor an die Erfahrung bringen. Ich glaube das.“

Somit wird man das erste PlayStation VR weiterhin besitzen müssen, wenn man Spiele wie „Astro Bot: Rescue Mission“ und „Farpoint“ spielen oder ein „Resident Evil 7: biohazard“ in VR erleben möchte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Entwickler in Zukunft nicht entsprechende Umsetzungen für PlayStation VR2 erschaffen sowie veröffentlichen werden.

Entsprechende Ankündigungen wurden bisher nicht getätigt, aber sollte sich in der Richtung etwas entwickeln, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, was ihr von der fehlenden Kompatibilität zu den Spielen der ersten Generation haltet.

