Bloodborne: Elden Ring im Fokus – Laut Insider keine neuen Projekte in Arbeit

In den vergangenen Jahren setzte sich die Community immer wieder lautstark für einen Nachfolger zum 2015 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlichten Soulslike-Abenteuer „Bloodborne“ ein.

Fast schon folgerichtig machten in der Vergangenheit regelmäßig Gerüchte um einen angeblichen Nachfolger sowie Remastered-Versionen des originalen „Bloodborne“ für die PlayStation 5 und den PC die Runde, die allerdings stets im Sand verliefen. Geht es nach dem Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb, dann sollten wir auch auf absehbare Zeit nicht mit einer entsprechenden Ankündigung rechnen, da „Bloodborne“ in den internen Planungen von From Software derzeit keine Rolle spiele.

Quellcode zu problematisch für Outsourcing-Projekte?

Stattdessen liegt der Fokus von From Software auf der weiteren Unterstützung des kommerziell erfolgreichen Open-World-Rollenspiels „Elden Ring“, das Anfang des Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht wurde. Wie Grubb weiter in Erfahrung gebracht haben möchte, besteht die Möglichkeit, die Arbeiten an einem Nachfolger oder Remaster zu „Bloodborne“ via Outsourcing an ein externes Studio auszulagern, nicht.

Laut Grubbs Quellen ist der Quellcode von „Bloodborne“ nämlich in einer bestimmten Art und Weise problematisch, so dass Sony Interactive Entertainment ihn anderen Entwicklern nicht einfach überlassen möchte. Sony Interactive Entertainment fungierte seinerzeit als Publisher von „Bloodborne“. Was an dem Quellcode des düsteren Action-Rollenspiels so problematisch sein soll, verriet Grubb nicht.

„Elden Ring“ erschien im Februar und schwang sich zum kommerziell bisher erfolgreichsten Projekt in der Geschichte von From Software auf. Eigenen Angaben zufolge arbeitet das japanische Studio derzeit an gleich mehreren neuen Projekten, die auf ihre Enthüllung warten. Die Gerüchteküche schoss sich in den letzten Monaten immer wieder auf eine mögliche Erweiterung zu „Elden Ring“ sowie ein neues „Armored Core“ ein.

Offiziell bestätigt wurde davon bislang allerdings nichts.

