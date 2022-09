Dragon Ball – The Breakers: Offene Betaphase startet bald – 2 neue Figuren vorgestellt

Dragon Ball - The Breakers:

In Kürze darf der Multiplayer-Ableger von "Dragon Ball" getestet werden. Das gab Bandai Namco zum Wochenanfang bekannt.

"Dragon Ball: The Breakers" darf mehrere Tage gespielt werden.

Die Open Beta zu „Dragon Ball: The Breakers“ startet am kommenden Mittwoch, dem 21. September. Auf allen Plattformen darf gespielt werden, wozu folgende gehören: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam). Bis zum 25. September um zehn Uhr werden die Spieler Zeit haben, den asymmetrischen Multiplayer-Titel zu testen.

Während der Betaphase können die Spieler auswählen, ob Cell oder Frieza die Rolle des Bösewichts übernimmt. Die Überlebenden können wiederum auf Oolong- und Bulma-Skins zurückgreifen. Nehmt ihr an der Beta teil, erhaltet ihr zum Release der Vollversion den exklusiven Oolong-Schlüsselanhänger.

Im Übrigen wird „Dragon Ball: The Breakers“ mit „Dragon Ball Xenoverse 2“ verknüpft. Wenn ihr bestimmte Errungenschaften freischaltet, erhaltet ihr im anderen Spiel Belohnungen.

Majin Buu und der Farmer sind mit dabei

Des Weiteren stellte Bandai Namco am vergangenen Freitag zwei weitere Charaktere vor. Zu den Bösewichten wird sich Majin Buu dazugesellen, während sich der Farmer den Überlebenden anschließt.

Ersterer kann sich in seine verschiedenen Formen verwandeln, wofür er seine Opfer in Süßigkeiten verwandelt und anschließend verspeist. Hat er seine endgültige Form erreicht, verschlingt er das gesamte Team. Dadurch ändert sich die Karte und das Ziel lautet, seinem Inneren zu entkommen. Der Farmer hingegen kann den Boden umgraben und dadurch nützliche Gegenstände finden.

Hier das Vorstellungsvideo der beiden Charaktere:

Related Posts

„Dragon Ball: The Breakers“ kommt am 14. Oktober dieses Jahres für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC heraus.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball - The Breakers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren