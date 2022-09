Infinity Strash – Dragon Quest The Adventure of Dai: Neue Gameplay-Details veröffentlicht

Infinity Strash - Dragon Quest The Adventure of Dai:

Zum kommenden Action-Rollenspiel "Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai" wurden neue Informationen veröffentlicht. Diese beziehen sich unter anderem auf die Spielmodi des Titels.

"Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai" erscheint unter anderem für PS4 & PS5.

Derzeit arbeitet Square Enix nicht nur an „Dragon Quest XII“, sondern auch an einem Spin-off der altehrwürdigen RPG-Serie mit dem Titel „Infinite Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“. Obwohl der Titel bereits vor geraumer Zeit angekündigt wurde, sind Informationen bis jetzt noch immer Mangelware. Im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 enthüllte das japanische Unternehmen nun neue Gameplay-Details zum kommenden Action-RPG (via Gematsu).

Infinity Strash wartet mit zwei Spielmodi auf

Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, wird der Titel zwei Spielmodi bieten: Einen Story-Modus und Temple of Memories. Ersterer dürfte ziemlich selbsterklärend sein, denn darin spielt ihr die Geschichte der dem Game zugrundeliegenden Manga- beziehungsweise Anime-Vorlage nach. Genauer wird es euch darin möglich sein, die Handlung bis zum Kampf um das Schloss Sovereign Rock in der Rolle von Dai und seinen Freunden zu erleben. Neben allerlei Action bietet dieser Spielmodus auch aufwendige CGI-Zwischensequenzen, die an die Anime-Serie erinnern sollen.

Im Temple of Memories-Modus erkundet ihr einen verwinkelten Dungeon, in dem ihr euch mit allerlei gefährlichen Gegnern messen müsst. Eine besondere Rolle sollen dabei eure Entscheidungen spielen, die ihr beim Durchqueren des Areals treffen müsst. Sie sollen darüber entscheiden, ob ihr nützliche Vorteile freischaltet, die beispielsweise eure Attacken und Fähigkeiten verstärken, oder auf weitere mächtige Feinde trefft.

Eine wichtige Rolle in „Infinity Strash“ soll das Bond Memories-System spielen. Hierbei handelt es sich um spezielle Gegenstände, mit denen ihr eure Charaktere ausrüsten könnt. Das führt dazu, dass sich verschiedene Statuswerte erhöhen, zum Beispiel die Angriffskraft.

Falls ihr euch auf das Action-RPG einstimmen wollt, möchten wir euch an dieser Stelle die Anime-Serie „Dragon Quest: The Adventure of Dai“ empfehlen. Seit heute strahlt ProSieben MAXX das Fantasy-Abenteuer als deutsche TV-Premiere aus. Seit heute, dem 19. September 2022, läuft die Serie immer montags bis freitags um 18:30 Uhr. Alternativ könnt ihr euch die Serie im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln bei Crunchyroll anschauen.

„Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt, doch Square Enix bestätigte einen simultanen weltweiten Release des Action-RPGs.

