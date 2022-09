Resident Evil Village: Der Shadows of Rose-DLC zeigt sich im neuen Gameplay-Video

Mit "Shadows of Rose" bekommt der Survival-Horror-Titel "Resident Evil Village" eine Story-Erweiterung spendiert. Was spielerisch geboten wird, verdeutlicht ein mehrminütiges Gameplay-Video zur neuen Episode.

Mit „Shadows of Rose“ kündigte der japanische Publisher Capcom im Sommer eine neue Erweiterung zum im Mai 2021 veröffentlichten Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“ an.

Der Story-DLC wird Ende Oktober erscheinen und laut offiziellen Angaben die Geschichte der Familie Winters zu einem spannenden Finale führen. Zu den spielerischen Besonderheiten von „Resident Evil Village“ gehört die Tatsache, dass die Erweiterung im Gegensatz zum Hauptspiel komplett in der Third-Person-Perspektive bestritten wird.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlicht euch ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund sieben Minuten bringt und verschiedene Elemente der Story-Episode näher beleuchtet.

Entwickler versprechen eine knackige Herausforderung

Wie kurz nach der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, wird sich „Shadows of Rose“ an diejenigen unter euch richten, denen das Hauptspiel von „Resident Evil Village“ zu leicht ausfiel, und euch einen höheren Schwierigkeitsgrad bieten. „Munition und Heilgegenstände sind in dieser Welt verfügbar, aber nur in sehr begrenzten Mengen. Das Ressourcenmanagement ist sogar noch wichtiger als in der Haupthandlung“, so Capcom dazu.

Die Geschichte wird 16 Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels einsetzen. Ihr schlüpft in die Rolle von Ethans Winters‘ Tochter Rose und deckt die düsteren Geheimnisse auf, die zu den Ereignissen von „Resident Evil Village“ führten. Zudem soll die eine oder andere offene Frage der Spieler und Spielerinnen beantwortet werden.

„Shadows of Rose“ erscheint genau wie die Gold-Edition zu „Resident Evil Village“ am 28. Oktober 2022.

