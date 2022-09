Resident Evil Village: Third-Person-Modus laut Producer so aufwendig wie ein neues Spiel

Wie die meisten von euch mitbekommen haben, enthält die Winters-Erweiterung für „Resident Evil Village“ einen Third-Person-Modus. Dadurch könnt ihr das Hauptspiel noch einmal in anderer Form erleben. Dazu kommt das Kapitel mit Rose, wo ebenfalls auf die beliebte Ansicht gesetzt wird.

Laut Producer Masachika Kawata war der Aufwand dahinter extrem hoch: „Das hat ungefähr so viel Mühe gekostet wie die Entwicklung eines neuen Spiels.“ Tatsächlich soll der Spieler sich fragen, ob das Spiel nicht schon von Anfang an auf diese Perspektive ausgelegt war.

Mindestens so gut umgesetzt wie in Teil 2 und 3

Dem fügt er noch hinzu, dass das selbe Spiel mit einer anderen Perspektive ein komplett neues Erlebnis bieten kann. Außerdem soll das Third-Person-Gameplay „genauso gut oder besser“ als in den Remakes zu Teil zwei und drei sein.

Dieses Vorhaben erklärte er folgendermaßen: „Im Vergleich zu den vorherigen Spielen der Serie bietet Resident Evil Village eine außergewöhnlich große Vielfalt an Spieleraktionen. Man kann Wachen stellen, man kann sich in der Hocke bewegen und es gibt viele Möglichkeiten, Objekte zu untersuchen. Wir haben gründliche Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass diese einzigartigen Animationen komplett zusammenhängend aussehen und in einem guten Tempo spielbar sind.“

Abgesehen von der Third-Person-Ansicht bietet das kommende DLC ein Abenteuer mit Ethans Tochter. Hier kämpft ihr euch durch ein unheimliches Reich, in dem ihr auf neue Gegner treffen werdet. Wenn ihr eher eine Herausforderung sucht, könnt ihr euch wiederum in den überarbeiteten Mercenaries-Modus stürzen. Hier gesellen sich mit Lady Dimitrescu, Karl Heisenberg und Chris Redfield bekannte Charaktere hinzu.

Über die Zukunft von „Resident Evil“ wollte weder Kawata noch Director Kinoshita sprechen. Was nach der bald erscheinenden Winters-Erweiterung kommt, werdet ihr also erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Sowohl die Winters-Erweiterung als auch die Gold Edition für Neueinsteiger erscheint am 28. Oktober. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Preis von 19,99 Euro.

