PS Plus Extra und Premium: Spiele für September freigeschaltet

Nachdem vor zwei Wochen die PS Plus-Essential-Spiele freigeschaltet wurden, sind heute die Bibliotheken von Extra und Premium an der Reihe.

Abonnenten erhalten einen Zugriff auf eine beachtliche Zahl weiterer Games, auf die sie uneingeschränkt zugreifen können, solange die Titel in den Bibliotheken verweilen. Dazu gehören unter anderen große Spiele wie „Deathloop“, „Assassin’s Creed Origin“ und „Dragon Ball Xenoverse 2“.

Extra-Neuzugänge im September:

Deathloop | PS5

Assassin’s Creed Origins | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | PS4

Rayman Legends | PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | PS4

Auch die Klassiker-Bibliothek von PlayStation Plus erhält mit dem September-Update Spielenachschub, darunter einstige Veröffentlichungen auf der PlayStation 3 und PlayStation Portable.

Premium-Neuzugänge im September:

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Collection | PS3

Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

Bentley’s Hackpack | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

Auf welche Spiele ihr einen Zugriff erhaltet, hängt maßgeblich von der Wahl der PS Plus-Stufe ab, von denen es seit diesem Jahr ganze drei gibt. Die einzelnen Stufen kosten zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr. Neben den Spielen der Instant Games Collection und den weiteren Vorteilen wie Cloud-Speicher und Online-Gameplay sind die beiden Zusatzbibliotheken integriert, die auch in dieser Meldung thematisiert werden. Informationen zu den drei Stufen halten wir in dieser Meldung bereit.

PS Plus-Termine für Oktober 2022

Auch die Termine für Oktober 2022 können wieder grob vorhergesagt werden. PlayStation Plus-Spiele der Essential-Stufe werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats veröffentlicht und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Im Fall der September-Spiele wurden am selben Tag auch die Games für Extra und Premium enthüllt.

Für den Oktober gelten darauf aufbauend wahrscheinlich die folgenden Termine:

Ankündigung der PS Plus-Neuzugänge für Oktober am 28. September 2022.

Freischaltung der Essental-Spiele am 4. Oktober 2022.

Freischaltung der Extra- und Premium-Games am 18. Oktober 2022.

Zumindest im Fall der Essential-Games wäre ein vorheriger Leak, der die Neuzugänge vor der Ankündigung beim Namen nennt, keine Überraschung. Schon in den Vormonaten kam es recht zuverlässig zu einer frühzeitigen Enthüllung.

